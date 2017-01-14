14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Atilla, Çalışmaları Yerinde İnceledi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 09:07
Başkan Atilla, Çalışmaları Yerinde İnceledi
Başkan Atilla, Çalışmaları Yerinde İnceledi



UĞUR KUŞ
ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi E Küme Evlerinde yeni sokak ve cadde çalışmaları devam ediyor.
İmarda var olduğu halde kapalı olan sokak ve caddeler Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince açılıyor. Açılan sokak ve caddeler daha sonra kilitli parke taşı öncesi kumlama ve sıkıştırma işlemleri yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Menderes Atilla, imarda olup kapalı olan cadde ve sokakların açıldığını söyledi. Alt yapı çalışmalarının ardından cadde ve sokakların kilitli parke taşıyla döşeneceğini belirten Başkan Atilla, "Cumhuriyet Mahallemiz ilçemizin en modern mahallelerinden biri. Her tarafı imara uygun apartmanlardan oluşuyor. Burada imara imarda olup kapalı olan caddelerimiz vardı. Vatandaşlarımızın da talepleri üzerine kapalı caddelerimizi imara uygun bir şekilde açtık. Yol tamamen açıldıktan sonra da ŞUSKİ kanalizasyon çalışması yapacak. alt yapı çalışmalarının ardından bu caddemizi kilitli parke taşı yapacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.
(UK-SD-Y)

14.01.2017 09:11:37 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfaspor'da transfer
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA TRANSFER
Şanlıurfa'da horoz dövüştürenlere para cezası
YEREL

ŞANLIURFA'DA HOROZ DÖVÜŞTÜRENLERE PARA CEZASI
Şanlıurfa'da asansörle duvar arasına sıkışan çocuk öldü
YEREL

ŞANLIURFA'DA ASANSÖRLE DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUK ÖLDÜ
Vali Güngör Azim Tuna'nın Suruç ziyareti
YEREL

VALİ GÜNGÖR AZİM TUNA'NIN SURUÇ ZİYARETİ
İkamet yangını büyümeden söndürüldü
YEREL

İKAMET YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Birecik'te organize sanayi bölgesi için toplantı düzenlendi
YEREL

BİRECİK'TE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN TOPLANTI DÜZENLENDİ
Şakayla başlayan kavga ölümle bitti
YEREL

ŞAKAYLA BAŞLAYAN KAVGA ÖLÜMLE BİTTİ
Biriktirdiği harçlığını Haleplilere gönderdi
YEREL

BİRİKTİRDİĞİ HARÇLIĞINI HALEPLİLERE GÖNDERDİ
AK Parti Harran İlçe Başkanlığında yılın ilk danışma meclisi toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ HARRAN İLÇE BAŞKANLIĞINDA YILIN İLK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI
Ekinci'den Şanlıurfaspor'a moral ziyareti
YEREL

EKİNCİ'DEN ŞANLIURFASPOR'A MORAL ZİYARETİ
20. Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali'den Kaymakam Yosunkaya'yı ziyaret
YEREL

20. ZIRHLI TUGAY KOMUTANI İSMAİL HAKKI KÖSEALİ'DEN KAYMAKAM YOSUNKAYA'YI ZİYARET
Haliliye Belediyesinde vatandaş memnuniyeti ön planda tutuluyor
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA TUTULUYOR
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Harran Ovası'na 1 milyon zeytin ağacı
YEREL

HARRAN OVASI'NA 1 MİLYON ZEYTİN AĞACI
Vali Tuna'dan Şanlıurfaspor'a moral ziyareti
YEREL

VALİ TUNA'DAN ŞANLIURFASPOR'A MORAL ZİYARETİ
Sınır hattında &quot;güvenlik duvarı&quot;
YEREL

SINIR HATTINDA "GÜVENLİK DUVARI"
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY soruşturmasında 9 akademisyene gözaltı
YEREL

ŞANLIURFA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 9 AKADEMİSYENE GÖZALTI