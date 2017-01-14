YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Atilla, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Başkan Atilla, Çalışmaları Yerinde İnceledi







UĞUR KUŞ

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi E Küme Evlerinde yeni sokak ve cadde çalışmaları devam ediyor.

İmarda var olduğu halde kapalı olan sokak ve caddeler Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince açılıyor. Açılan sokak ve caddeler daha sonra kilitli parke taşı öncesi kumlama ve sıkıştırma işlemleri yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Menderes Atilla, imarda olup kapalı olan cadde ve sokakların açıldığını söyledi. Alt yapı çalışmalarının ardından cadde ve sokakların kilitli parke taşıyla döşeneceğini belirten Başkan Atilla, "Cumhuriyet Mahallemiz ilçemizin en modern mahallelerinden biri. Her tarafı imara uygun apartmanlardan oluşuyor. Burada imara imarda olup kapalı olan caddelerimiz vardı. Vatandaşlarımızın da talepleri üzerine kapalı caddelerimizi imara uygun bir şekilde açtık. Yol tamamen açıldıktan sonra da ŞUSKİ kanalizasyon çalışması yapacak. alt yapı çalışmalarının ardından bu caddemizi kilitli parke taşı yapacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

(UK-SD-Y)



14.01.2017 09:11:37 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER