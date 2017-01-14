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'Sıradışı Martı' oyunu sergilendi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 09:24
'Sıradışı Martı' oyunu sergilendi
'Sıradışı Martı' oyunu sergilendi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde 'Sıradışı Martı' oyunu sahnelendi. Yakaza Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun büyük beğeni topladı.
Büyükşehir Belediyesi birbirinden güzel oyunları tiyatro severlerle buluşturmaya devam ediyor. Yakaza Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Sıradışı Martı', Kayserili tiyatro severlerce ilgiyle izlendi. Deniz kıyısındaki bir balıkçı kulübesi etrafında gelişen olayları ele alan oyunda, hayatın kıyısında yaşamayı tercih eden bir kişinin çeşitli zorluklara karşı mücadele edenlerle arasında geçen diyaloglar yer alıyor.
Yönetmenliğini Fatih Mehmet Koç'un üstlendiği, senaryosunu Hale Cürgül Canat'ın yazdığı oyunda Birol Cürgül, Erol Karaduman, Fatih Mehmet Koç, Mert Yıldırım ve Fatih Bulut rol aldı.
(SK)

14.01.2017 09:29:01 TSI
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