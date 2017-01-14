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Tutak belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 09:53
Tutak belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı
Tutak belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı

(Fotoğraflı)

Kenan Çakır
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Tutak Belediyesi, kar yağışı sonrası kar ve biriken çöpleri temizleme çalışmalarına başladı.
Ağrı'da terör soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta içi İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Tutak Belediye Başkanı DBP'li Fırat Öztürk'ün yerine Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat 'Belediye Başkan Vekili' olarak görevlendirilmişti. Göreve başlayan başkan vekili Erat, Tutak Belediyesi olarak "Temiz bir yaşam" prensibi doğrultusunda merkez mahallelerde bulunan kar ve biriken çöpleri toplamaya başladıklarını söyledi. Başkan vekili Erat, "Bundan sonra Tutak Belediyesi olarak hizmetlerimiz bunlarla sınırlı kalmayacağı gibi bundan sonraki hizmetlerimizde aynı hassasiyetle devam edilecektir. Her şey Tutaklı hemşehrilerimizin daha rahat yaşamlarına devam etmelerini sağlamak içindir" dedi.
(KÇ-ŞAK-Y)

14.01.2017 09:57:04 TSI
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