YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tutak belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı

Tutak belediyesi kar temizleme çalışmalarına başladı



(Fotoğraflı)



Kenan Çakır

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Tutak Belediyesi, kar yağışı sonrası kar ve biriken çöpleri temizleme çalışmalarına başladı.

Ağrı'da terör soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta içi İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Tutak Belediye Başkanı DBP'li Fırat Öztürk'ün yerine Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat 'Belediye Başkan Vekili' olarak görevlendirilmişti. Göreve başlayan başkan vekili Erat, Tutak Belediyesi olarak "Temiz bir yaşam" prensibi doğrultusunda merkez mahallelerde bulunan kar ve biriken çöpleri toplamaya başladıklarını söyledi. Başkan vekili Erat, "Bundan sonra Tutak Belediyesi olarak hizmetlerimiz bunlarla sınırlı kalmayacağı gibi bundan sonraki hizmetlerimizde aynı hassasiyetle devam edilecektir. Her şey Tutaklı hemşehrilerimizin daha rahat yaşamlarına devam etmelerini sağlamak içindir" dedi.

(KÇ-ŞAK-Y)



14.01.2017 09:57:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER