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Erzincan'da hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı





Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan da meydana gelen hırsızlık olaylarında 3 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ise tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Yan-Dol. Büro Amirliği görevlilerince Erzincan da meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde; Başbağlar Mahallesinde park halinde bulunan 24 plakalı araçta meydana gelen Hırsızlık olayı ile ilgili olarak ekiplerin yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucunda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Araçtan alınan bir adet Laptop ise sahibine teslim edildi.

Bir diğer hırsızlık olayının yaşandığı Ulalar Beldesi Cumhuriyet Mahallesindeki bir işyerinin camının kırdığı şüphesiyle 2 şahıs gözaltına alındı. Çalınan malların bulunması amacı ile yapılan aramalar esnasında bir adet ruhsatsız Tabanca, Tabancaya ait bir adet şarjör ve 4 adet 9mm çapında fişek ele geçirildi. 2 şüpheliden birinin hakkında ise 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapılırken diğer bir şahıs ise adli makamlarca tutuklandı.

Kızılay Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada evden çalınan 1 adet 6 metre karelik halı ve 3x1 ebadındaki el örmesi kilim bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıslardan diğeri ise adli makamlarca tutuklandı.

Erzincan Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, ilimizde suç işlenmesini önlemek ve işlenmiş suçların faillerinin tespit edip yakalanması için çalışmalarımız kesintisiz ve kararlıkla devam etmektedir."denildi.

(AA-AT-Y)



14.01.2017 10:54:13 TSI

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