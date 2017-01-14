14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Arap işadamlarına Erzurum'un cazibe potansiyeli anlatıldı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:18
Arap işadamlarına Erzurum'un cazibe potansiyeli anlatıldı
Arap işadamlarına Erzurum'un cazibe potansiyeli anlatıldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Arap işadamları, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi'nin davetlisi olarak Erzurum'a geldi. Arap işadamlarına Erzurum'un cazibe potansiyeli anlatıldı.
MÜSİAD Erzurum Başkanı Taner Bayır, ŞEHİRDER'in de katkıları ile 13 Arap işadamının aileleriyle birlikte Erzurum'a getirildiğini belirtti. Filistinli işadamı Cemalettin Kerim'in genel başkanlığını yaptığı Arap - Türk İş Adamları Derneği (ARTİAD) üyelerinin yanı sıra; çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarının Erzurum'a geldiğini kaydeden Taner Bayır, "ARTİAD Genel Başkanı Cemalettin Kerim Bey'le yaptığımız ikili görüşmeler sonunda aralarında Filistin, Ürdün, Libya ve Kanada gibi çeşitli Arap ülkelerinden bir grup iş adamını Erzurum'a getirttik. Aileleri ile birlikte gelen bu iş adamaları çeşitli protokol ziyaretlerinde bulunduktan sonra Erzurum'daki yatırımcı iş adamlarımız ile birlikte bir araya geliyorlar. Karşılıklı ikili görüşmelerin yapıldığı toplantıda Erzurum'a ne gibi yatırımlar yapılabilir bunu masaya yatırdık. İlimiz ekonomisinin geleceği açısından faydalı güzel bir toplantı olduğa inanıyorum" dedi.
Başkan Bayır, Arap iş adamlarına öncelikle Erzurum'un geçmişteki İpek Yolu sayesinde tam bir ticaret merkezi olduğunu aktardıklarını ifade ederek, "Bunun yeniden canlanması için gayret göstereceklerini bildirdiler. Bu konuda ŞEHİRDER tarafından Arap iş adamlarına Erzurum'un tarihi, ticari ve kültürel yönlerini anlatacak bir sunum yapıldı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da (KUDAKA) Erzurum'a yatırım yapılabilecek ve devlet tarafından destek verilen konuların bir sunum eşliğinde anlatıldı. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'nin de tanıtımını yaptık" diye konuştu.
(AA-AA-Y)

14.01.2017 11:23:10 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Kariyer hedefi olanlar burun estetiği yaptırıyor
YEREL

KARİYER HEDEFİ OLANLAR BURUN ESTETİĞİ YAPTIRIYOR
Yapı Denetimi inşaatlara nitelik kazandırdı
YEREL

YAPI DENETİMİ İNŞAATLARA NİTELİK KAZANDIRDI
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Bakan Yardımcısı Yegin ETSO'yu ziyaret etti
YEREL

BAKAN YARDIMCISI YEGİN ETSO'YU ZİYARET ETTİ
Erzurum'da 3 bin 360 paket kaçak sigara ve 845 adet cep telefonu ele geçirildi
YEREL

ERZURUM'DA 3 BİN 360 PAKET KAÇAK SİGARA VE 845 ADET CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
Erzurum'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 infaz koruma memuru tutuklandı
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 4 İNFAZ KORUMA MEMURU TUTUKLANDI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Büyükşehir'in Kültür Daire Başkanlığı'na Mustafa Keleş atandı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI'NA MUSTAFA KELEŞ ATANDI
Cazibe Merkezi Programının uygulamasına yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

CAZİBE MERKEZİ PROGRAMININ UYGULAMASINA YÖNELİK İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
&quot;Çalışma Hayatında Milli Seferberlik&quot; Programı
YEREL

"ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK" PROGRAMI
Özel Bilge Koleji birinci oldu
YEREL

ÖZEL BİLGE KOLEJİ BİRİNCİ OLDU
Eleşkirtli çiftçiler için sertifika töreni düzenlendi
YEREL

ELEŞKİRTLİ ÇİFTÇİLER İÇİN SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ
EYOF 2017'ye doğru
YEREL

EYOF 2017'YE DOĞRU
Erzurum'da &quot;1001 Hatim&quot; duası edildi
YEREL

ERZURUM'DA "1001 HATİM" DUASI EDİLDİ
&quot;Çalışma Hayatında Milli Seferberlik&quot; programı
YEREL

"ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK" PROGRAMI
Alperen Kara, TEOG birincisi oldu
YEREL

ALPEREN KARA, TEOG BİRİNCİSİ OLDU
Ak Parti yönetimi belirlendi
YEREL

AK PARTİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ
ERGİM'den &quot;Son İstiklal Savaşı&quot; konferansına davet
YEREL

ERGİM'DEN "SON İSTİKLAL SAVAŞI" KONFERANSINA DAVET
Valilik Proje Koordinasyon Merkezi Eğitimleri devam ediyor
YEREL

VALİLİK PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Ne kadar çok kar, o kadar bereket
YEREL

NE KADAR ÇOK KAR, O KADAR BEREKET
TYB Erzurum Şubesi'nden Prof.Dr.Orhan Okay için taziye mesajı
YEREL

TYB ERZURUM ŞUBESİ'NDEN PROF.DR.ORHAN OKAY İÇİN TAZİYE MESAJI
Pistlerde sağlık onlara emanet
YEREL

PİSTLERDE SAĞLIK ONLARA EMANET
Ilıcalı'dan Medya Oda Tiyatrosu'na tam not
YEREL

ILICALI'DAN MEDYA ODA TİYATROSU'NA TAM NOT