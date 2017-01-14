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Genel Müdür Mehmet Şevki Erol: KÜMAŞ, Türkiye'nin en büyük refrakter malzeme üreticisidir

14 Ocak 2017 Cumartesi, 11:39
Genel Müdür Mehmet Şevki Erol: KÜMAŞ, Türkiye'nin en büyük refrakter malzeme üreticisidir
Genel Müdür Mehmet Şevki Erol: KÜMAŞ, Türkiye'nin en büyük refrakter malzeme üreticisidir

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Vali Ahmet Hamdi Nayir, iş dünyasına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Kütahya Manyezit SANAYİ A.Ş.'yi (KÜMAŞ) ziyaret etti.
Vali Ahmet Hamdi Nayir, KÜMAŞ Genel Müdürü Mehmet Şevket Erol, direktörler Hakan Korkmaz ile Nafiz Özdemir tarafından karşılandı.
KÜMAŞ Manyezit Sanayi A.Ş. hakkında Vali Nayir'e bilgiler veren Mehmet Şevket Erol, "Kaliteli sinter manyezit ve bazik-asidik refrakter malzeme üretimi ile dünyada bilinen bir markayız. İç ve dış pazarda demir-çelik, çimento, demir dışı metaller, kireç ve cam sanayilerinin refrakter malzeme ihtiyaçlarını karşılayan KÜMAŞ yılda 300 bin ton sinter manyezit, 120 bin ton tuğla ve 60 bin ton harç üretim kapasitesi ile Türkiye'deki en büyük refrakter malzeme üreticisidir. 127 milyon ton manyezit ve 112 milyon ton dolamit rezervine sahip olan KÜMAŞ; doğal manyezit cevherinden sinter manyezit ve sinter dolamit üretimi yanında nihai ürün olarak tuğla ve harç tesislerinde manyezit, dolamit ve alümina esaslı refrakter malzemeler üreten entegre bir fabrikadır. Hammaddelerini kendine ait olan ocaklarda sağlayan KÜMAŞ üretimde süreklilik, yüksek kalite ve maliyet kontrolü sağlayarak bu avantajı müşterilerine yansıtmaktadır. Dünya refrakter endüstrisinde tekelci şirketler karşısında güçlü, güvenilir ve bağımsız bir alternatif olarak varlığını sürdüren KÜMAŞ yurt içi ve yurt dışı çimento sektöründe kaliteli ürünleri ile önemli bir yer edinmiştir. Çimento sektörü için yoğun olarak sürdürdüğü AR-GE faaliyetleri, Üniversite-Sanayi işbirliği ile arttırdığı kalite ve alternatif yakıt türlerine uygun olarak geliştirdiği yeni ürünleri ile hizmet ettiği müşterilerine refrakter sarfiyatına katkı sağlamaktadır" diye konuştu.
Vali Ahmet Hamdi Nayir ise, "1972 yılından bu yana Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük sinter manyezit üreticisi olan KÜMAŞ aynı zamanda dünyada kendi rezervine sahip tek refrakter üreticisi. Ülkemiz ekonomisine yüksek oranda katkı sağlayan KÜMAŞ'ın ilimiz sınırları içerisinde hizmet vermesi bizler için bir övünç kaynağı" dedi.
Vali Nayir, KÜMAŞ Genel Müdürü Mehmet Şevket Erol eşliğinde fabrikadaki üretim alanlarını gezdi, işçilerle sohbet etti.
Ziyarette günün anısına KÜMAŞ Genel Müdürü Mehmet Şevket Erol tarafından Vali Ahmet Hamdi Nayir'e ay yıldızında manyezit kristallerin kullanıldığı Türk Bayrağı tablosu hediye edildi.(EFE)

14.01.2017 11:44:26 TSI
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