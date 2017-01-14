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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Final stresini mangal partisiyle attılar

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:14
Final stresini mangal partisiyle attılar
Final stresini mangal partisiyle attılar

(Fotoğraflı)

Mustafa Kaplan
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencileri, hem beraber geçirecekleri son yıl olması, hem de final sınavlarının stresini atmak amacıyla mangal partisi düzenledi.
İletişim Bilimleri Fakültesi kantininde gerçekleşen etkinliğe, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Fakülte Sekreteri Mustafa Uylaş, öğretim görevlileri ve İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sinema ve Televizyon bölümü öğrencileri katıldı. Beraber geçirecekleri son dönem olması ve final sınavlarının stresini atmak amacıyla bir araya gelen öğrenciler, hazırladıkları mangal ve çaldıkları şarkılarla gönüllerince eğlendiler. Soğuk havaya aldırış etmeden eğlenen gençler, hem karınlarını doyurdu, hem de oyun oynayarak adeta kurtlarını döktü. Bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu organizasyonda öğrenciler hocalarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinlik hakkında konuşan Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencisi Sinan Çalış, mezuniyet öncesi hem karın tadını çıkarıp hem de final sınavlarının stresini attıklarını ifade ederek, "Finallerin stresini atmak, arkadaş ve hocalarımızla iyi vakit geçirmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Ayrıca yağan karın da tadını çıkarmak istedik. Bu organizasyonda bize destek olan İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığına teşekkür ediyoruz. Son dönemlerimiz olduğu için bu etkinlik güzel bir hatıra olarak kalacak. Katılan tüm hocalara ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Yaklaşık 2 saat süren mangal partisi, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
(MK-MET-Y)

14.01.2017 12:15:25 TSI
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