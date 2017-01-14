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Bozüyük 16 hafız daha yetiştirdi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:16
Bozüyük 16 hafız daha yetiştirdi
Bozüyük 16 hafız daha yetiştirdi
- Hafızlık eğitimi tamamlayan kız öğrenciye taçları giydirilerek başarı belgeleri verildi

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan Kumral Abdal Kız Kur'an kursu öğrencileri için icazet programı düzenlendi.
Programda konuşan İlçe Müftüsü Selami Bağcı, hafızlığın önemine değinerek kız öğrencilere hafızlıklarını ömür boyu muhafaza etmeleri tavsiyesinde bulundu. Bağcı, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i gönüllerine nakşederek hafız olan öğrencilerimizin bu sevincini paylaşmak üzere burada toplandık. Hafızlık Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemektir. Allah'ın kelamıyla bütünleşmek ve yürüyen Kur'an olmaktır. Hz. Peygamberimiz (S.A.V:) müjdelediği o yüce meleklerle beraber olmak ve yine nice üstün vasıflara sahip olmaktır. Gece gündüz demeden bu uğurda fedakârlıkta bulunan bu insanlara yüce Rabbimizin bir vesilesi bir lütfudur. İlçemizde hafızlık eğitimi 2 Kur'an kursumuzda yürütülmektedir. Bunlardan biri Kumral Abdal Kız Kur'an kursumuz, diğeri ise Soğukpınar erkek Kur'an kursumuzdur. Bugün burada Kumral Abdal Kız Kur'an kursumuzun hafızlarının icazet merasimini yapacağız. Zor ve zahmetli bir eğitim olan hafızlık için fiziki mekân son derece önemlidir. Bu amaçla Bozüyük merkezimize modern bir hafızlık merkezi kazandırmak istiyoruz. Onun da inşaatına geçtiğimiz Ramazan ayında başladık. Bu güzide eser siz Bozüyüklülerin bir eseridir. Yine inşallah sizlerin destekleri ile bitirilerek hafızlarımızın hizmetine sunulacak. Burada yüzlerce Kur'an okuyan hafızlarımız yetişecek. Diğer taraftan erkek Kur'an kursu öğrencilerimiz için 4 katlı bir binamızın tahsisi yapıldı. Bunun için İl Müftümüz ve Belediye Başkanımız büyük gayretler sarf ettiler. Ben kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hafızlık eğitiminin küçük yaşlarda verilmesi hem kolay ezberleme hem de hafızada tutma açısından son derece önemlidir. Bu amaçla ilçemizde Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ile beraber yaptığımız çalışmalarla hafızlık süresini daha da aşağıya çektik. Hafızlarımız daha kısa sürede yetişiyor ve bu birlikteliğin meyvelerini almış bulunuyoruz. Bunun için Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu müdürümüze de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bozüyük Müftülüğü olarak hafızlık için her türlü imkânı sunmaya gayret ediyoruz. Hafızlığını tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ederken kendilerine bir iki nasihatte bulunmak istiyorum. Bin bir zahmetle bu eğitiminizi tamamladınız. Allah'ın kelamını gönlünüze, kalbinize bahşettiniz. İnşallah ömür boyu muhafaza edersiniz. Diğer taraftan da Kur'an'ın manasına ve içeriğine vakıf olarak onun ahlakı ve o güzel mesajlarını hayatınıza tatbik ederek örnek insan olursunuz. Yine büyük bir özveriyle hafızlarımızı yetiştiren hocalarımıza ve çocuklarımızı bu kutlu yola sevk eden ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
Kaymakam Hasan Yaman ise konuşmasında, "Bugün hafızlık kursunu tamamlayan öğrencilerimiz, kursiyerlerimiz çok küçük yaşta kendilerine çok muazzam bir değer kattılar. İnşallah bu kelamı sosyal hayatları ve yaşantılarında da tatbik ederek inşa edecekler. Bunun bu önemli zamanda güncel çerçevede yaşanan olaylar kapsamında da çok kıymetli bir yeri var. Başta İl Müftümüz ve İlçe Müftümüze, hafızlık kursumuzun değerli hocaları ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Kurslarımıza katkılarından dolayı Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Bugün burada okunacak duaların özellikle son yıllarda verdiğimiz şehitlerimizin ruhlarına temas edeceğini, dokunacağını düşünüyorum. Yine özellikle terörle mücadelede var güçleriyle mücadele eden silahlı kuvvetlerimizin mensuplarını da saygı ve minnetle anmak istiyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Camii İmam Hatibi Mehmet Bilir tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Semazen gösterilerinin ardından hafız öğrencilere hocaları tarafından taçları giydirilerek başarı belgeleri verildi. Hafız öğrencilerin babaları sahneye davet edilerek yaşadıkları haklı gururu evlatlarıyla paylaşmalarına fırsat verildi. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı tarafından hafız öğrencilere hediyeler verildi. Hatıra fotoğrafları çekinilmesi sonrasında program sona erdi.
Programa Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Müftüsü Necati Akkuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Halis Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Belediye Başkan yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Hayrettin Eldemir, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, okul müdürleri, Kur'an kursu öğreticileri, hafız öğrencilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.
(İC-MET-Y)

14.01.2017 12:21:08 TSI
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