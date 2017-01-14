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Vali Ayyıldız'dan Menderes'e müjde

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:39
Vali Ayyıldız'dan Menderes'e müjde
Vali Ayyıldız'dan Menderes'e müjde
- Vali Ayyıldız'dan Başkan Soylu'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'yu ziyaret etti. Vali Ayyıldız ziyarette Menderes'in Tarım Organize Sanayi Bölgesi olması için çalışma yapılacağını müjdeledi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'yu makamında ziyaret etti. Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ile birlikte gerçekleşen ziyarette aşırı kar yağışı nedeniyle hasar gören seralarla ilgili neler yapılacağı görüşüldü. Vali Ayyıldız ziyarette Menderes'in Tarım Organize Sanayi Bölgesi olması için çalışma yapılacağını müjdeledi.

"Çiftçimiz büyük sıkıntı yaşıyor"
Ziyaretle ilgili açıklamada bulanan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, ilçede büyük bir felaket yaşandığını kaydederek, "Aşırı kar yağışı sonrası ilçemizdeki seralar hasar gördü. 17 mahallemizde üreticimiz ve çiftçimiz büyük sıkıntı yaşıyor, maddi hasar çok büyük boyutlarda. Yaşanan soruna biz de karşılıksız kalmadık ve mağdur olan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sıkıntının giderilmesi için devletimiz gereken desteği sağlayacak. Bununla ilgili biz de üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz" dedi.

Menderes'e müjde
Vali Ayyıldız'ın da sorunla bizzat ilgilendiğini belirten Başkan Soylu, "Sayın Valimiz yaşanan sıkıntıyla ilgili ilçemizde gereken incelemeleri yaptıktan sonra belediyemizi de ziyaret etti. Kendisiyle görüşmemizde kimsenin mağdur edilmeyeceğini, gereken ne ise yapılacağını söyledi. Bizler için önemli olan bir konuda da müjde verdi. Menderes'in Tarım Organize Sanayi Bölgesi olması için çalışma gerçekleştirilecek. Sayın Valimize desteği için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa sürede yaraları saracağız ve daha modern sistemler ile ülkemizde hem kesme çiçeğin hem de sebze yetiştiriciliğinin kalbi olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
(CA)

14.01.2017 12:44:13 TSI
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