YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Ayyıldız'dan Menderes'e müjde

Vali Ayyıldız'dan Menderes'e müjde

- Vali Ayyıldız'dan Başkan Soylu'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'yu ziyaret etti. Vali Ayyıldız ziyarette Menderes'in Tarım Organize Sanayi Bölgesi olması için çalışma yapılacağını müjdeledi.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'yu makamında ziyaret etti. Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ile birlikte gerçekleşen ziyarette aşırı kar yağışı nedeniyle hasar gören seralarla ilgili neler yapılacağı görüşüldü. Vali Ayyıldız ziyarette Menderes'in Tarım Organize Sanayi Bölgesi olması için çalışma yapılacağını müjdeledi.



"Çiftçimiz büyük sıkıntı yaşıyor"

Ziyaretle ilgili açıklamada bulanan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, ilçede büyük bir felaket yaşandığını kaydederek, "Aşırı kar yağışı sonrası ilçemizdeki seralar hasar gördü. 17 mahallemizde üreticimiz ve çiftçimiz büyük sıkıntı yaşıyor, maddi hasar çok büyük boyutlarda. Yaşanan soruna biz de karşılıksız kalmadık ve mağdur olan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sıkıntının giderilmesi için devletimiz gereken desteği sağlayacak. Bununla ilgili biz de üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz" dedi.



Menderes'e müjde

Vali Ayyıldız'ın da sorunla bizzat ilgilendiğini belirten Başkan Soylu, "Sayın Valimiz yaşanan sıkıntıyla ilgili ilçemizde gereken incelemeleri yaptıktan sonra belediyemizi de ziyaret etti. Kendisiyle görüşmemizde kimsenin mağdur edilmeyeceğini, gereken ne ise yapılacağını söyledi. Bizler için önemli olan bir konuda da müjde verdi. Menderes'in Tarım Organize Sanayi Bölgesi olması için çalışma gerçekleştirilecek. Sayın Valimize desteği için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa sürede yaraları saracağız ve daha modern sistemler ile ülkemizde hem kesme çiçeğin hem de sebze yetiştiriciliğinin kalbi olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

(CA)



14.01.2017 12:44:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER