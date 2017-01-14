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Kardeş Payı Projesi hayata geçti

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:47
Kardeş Payı Projesi hayata geçti
Kardeş Payı Projesi hayata geçti

(Fotoğraflı)

Aykut Yeniçağ
MANİSA (İHA) - Manisa Zihinsel Engelleri Eğitme ve Koruma Derneği tarafından hazırlanan "Kardeş Payı Projesi"yle geliri zihinsel engellilere ve Halep'teki çocuklara eşit miktarda dağıtılmak üzere kahvaltı programı düzenlendi.
Manisa Zihinsel Engelleri Eğitme ve Koruma Derneği anlamlı bir projeye imza attı. Dernek hem zihinsel engellilere destek olma hem de Halep'teki çocuklara sahip çıkmak amacıyla "Kardeş Payı Projesi'ni hayata geçirdi. Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Polis Evi'nde geliri zihinsel engellilere ve Halep'teki çocuklara eşit miktarda dağıtılmak üzere kahvaltı programı düzenlendi. Biletlerin 20 liradan satıldığı programa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in eşi Tülin Çelik, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver, Türkiye Gençlik Vakfı Manisa İl Temsilciliği üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 300 kişi katıldı. Vali Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer, engellilerle yakından ilgilendi.
Manisa Zihinsel Engelleri Eğitme ve Koruma Derneği Başkanı Rabia Keskin, dernek olarak veren bir el olmak için Kardeş Payı Projesini hayata geçirmek istediklerini ifade ederek, "Adından da anlaşıldığı gibi zihinsel engelli çocuklarla Halep'teki çocuklar yararına yapılmış 300 kişilik organizasyondur. Dostlarımız bizi bu organizasyonda yalnız bırakmadı. Hayat paylaşmak demektir. Bugüne kadar gittiğimiz hiçbir yerden boş çevrilmedik. Destek olan herkesten Allah razı olsun. Hep alıyorduk, bu seferde vermeye vesile olalım istedik. Çok şükür böyle bir proje aklımıza geldi. Ve hayata geçirmeye çalışıyoruz hep birlikte. bu organizasyondan elde edilecek olan gelirin yarısını zihinsel engelliler için çalışan derneğimize, kalan yarısını da Halep'teki çocuklar için göndereceğiz. Sponsorumuz olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Manisa Zihinsel Engelleri Eğitme ve Koruma Derneği Başkanı Rabia Keskin, engelli öğrencilerle beraber desteklerinden dolayı Vali Güvençer'e, Kaymakam Erdoğdu'ya ve Yunusemre Belediyesi adına Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan'a hediye takdim etti.
(AY-Y)

14.01.2017 12:51:27 TSI
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