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Ödemiş Belediyesi Zübeyde Hanım'ı unutmadı



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Ödemiş Belediye çalışanları, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı 94. ölüm yıl dönümünde unutmadı.



Ödemiş Belediyesi çalışanları, İzmir'de 14 Ocak 1923 yılında hayatını kaybeden Zübeyde Hanımı ölümünün 94. yıl dönümünde unutmadı. Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özbudak, bayan daire müdürleri ve çalışanların katılımıyla 14 Ocak Cumartesi günü Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki büste çelenk konuldu. Katılımcılar; Ödemiş Belediyesi kadınları olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı rahmetle andıklarını ifade etti.



Ödemiş Belediye Başkanı A. Mahmut Badem, "Zübeyde Hanım yalnız Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi değil, aynı zamanda Türk milletinin de annesidir. Bizler Zübeyde Hanım'ın evladına, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'e çok şey borçluyuz. Zübeyde Hanım'ın şahsında tüm annelerimizi bir kez daha hatırlıyor ve annelerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

(CA)



14.01.2017 12:56:51 TSI

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