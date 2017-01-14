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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Yeşilay'dan kan bağışı kampanyası

14 Ocak 2017 Cumartesi, 12:59
Yeşilay'dan kan bağışı kampanyası
Yeşilay'dan kan bağışı kampanyası

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Yeşilay Cemiyeti Diyarbakır Şubesi, azalan kan stokları nedeni ile kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.
Kızılay Diyarbakır kan Merkezi, Yeşilay Cemiyeti Diyarbakır Şube binasında düzenlenen kampanya ile gönüllülerden kan topladı. Kan bağışı kampanyası ile ilgili bilgi veren Yeşilay Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Yahya Öger, havaların soğuması ile kan bağışlarında ciddi manada olumsuzluk yaşandığını söyledi. Öger, "Türk Kızılayı'nın yaptığı bir çağrı üzerine Yeşilay Türkiye genelinde kendi şubeleri arasında bir kampanya yapmayı düşündü. Biz de genel merkezin çağrısı üzerine kan bağışında bulunuyoruz. Bugün burada hem gönüllülerimiz hem üyelerimiz kan verecek. Kan sürekli ihtiyaçtır. Bizim amacımız bir farkındalık oluşturmaktır. Bir ünite kanın 3 can kurtardığını söylüyoruz, herkesi kan vermeye davet ediyoruz" dedi.
Kan veren bağışçılar ise," Türkiye'deki kan stokların eksilmesi nedeni ile kampanya başlatıldı, bizde kan vermek için buraya geldik. Herkesin bu etkinliklere katılması ülkemizdeki bu ihtiyacın giderilmesi noktasında çaba sarf etmesi gerekiyor" diye konuştu.
(YRT-AKK-Y)

14.01.2017 13:03:41 TSI
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