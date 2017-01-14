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Yunusemre ve Şehzadeler için imar toplantısı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Türkan Taş Köroğlu, DSİ (Devlet Su İşleri) 2. Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulunarak imar çalışmaları hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Türkan Taş Köroğlu ve yetkililer ile birlikte DSİ (Devlet Su İşleri) 2. Bölge Müdürü Hayati Çelenk ve teknik ekibi ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Manisa ve Yunusemre ve Şehzadeler ilçe merkezleri ve bu ilçelere bağlı 16 adet mahalleyi kapsayan alanlarda 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmalarına başlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, imar planı yapılacak olan tüm bu mahalleler ve ilçe merkezleri için ilgili belediyeler ile görüşülerek analiz çalışmasının yapıldığını ve plan çalışmalarına altlık oluşturacak halihazır haritalar ve Jeolojik ve Jeoteknik Etüt raporlarına ilişkin verilerin de toplandığını belirtti. Yalçınkaya planlama kararlarının belirlenmesi için çok sayıda kurum ve kuruluştan görüş toplanmaya başlandığının altını çizdi.

İmar planları çalışmaları için çok sayıda toplantı yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, "Planlamaya teşkil edebilecek ve en önemli kurumlardan biri olan Devlet Su İşleri 2.Bölge Müdürlüğü ile daha önceki yıllarda da görüşmeler yapılmış olup 30.12.2014 tarih 21137 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onaylanan ve 06.02.2015 tarihinde askıdan inmiş olan İzmir Manisa planlama bölgesi 1/100000 Ölçekli çevre düzeni planında kentin gelişme yönü olan merkezin kuzey kısmını kapsayan ve DSİ (Devlet Su İşleri) tarafından sulama sahası olarak belirlenen bölgenin söz konusu planda belirtildiği üzere gelişme planı olarak planlanabilmesi için sulama sahasından çıkartılması gerekmekte olduğu anlaşılmıştır. Bu konuda gerekli analiz ve alternatifli deplase projelerinin hazırlanması ilgili müdürlüklerimizce toplantılar yapıldı ve Aralık ayı itibariyle kuruma ulaştırıldı. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretin amacı da alternatif deplase projelerini görüşmektir. Manisa için en uygun proje üzerinde karar birliği sağlandı ve Genel Müdürlüğe gönderilmesi uygun bulundu" diye konuştu.

(AY-Y)



14.01.2017 13:13:51 TSI

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