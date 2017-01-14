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Yediselviler aile sağlığı merkezine kavuşuyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi tarafından Yediselviler Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi yapılıyor.

Yediselviler Mahallesi'nde yapımına devam edilen aile sağlığı merkezi tamamlandığında bölgede yaşayan vatandaşlara hizmet verecek. Hayatın her alanında olduğu gibi sağlıkta da öncü projelere imza atmaya devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yapım aşamasında olan aile sağlığı merkezimiz mahallemize değer katacak. Modern binamızda vereceğimiz sağlık hizmetlerimizle vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracağız" dedi.

Merkez hakkında bilgi veren Edebali, "Aile sağlığı merkezimiz 390 metrekare alanda hizmet verecek. Binanın içerisinde 4 adet muayene odası, eğitim toplantı odası, bebek ve çocuk izleme odası, gebe izleme ve aile planlama odası yer alacak. Öncelikli hizmet grubumuzda yer alan çocuklar, gençler, kadınlar ve engellilerimizle birlikte 7'de 70'e bütün vatandaşlarımız merkezimizden faydalanabilecek. En ince ayrıntısına kadar düşündüğümüz modern binamızda en iyi imkanları sunacağız" şeklinde konuştu.

(MŞ)



14.01.2017 13:14:16 TSI

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