14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Ustaoğlu köy ziyaretlerini sürdürüyor

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:24
Vali Ustaoğlu köy ziyaretlerini sürdürüyor
Vali Ustaoğlu köy ziyaretlerini sürdürüyor

(Fotoğraflı)

Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Beşpınar'a gelen Vali İsmail Ustaoğlu, köy muhtarlığını ziyaret etti. Burada Köy Muhtarı Faruk Torun'dan köyün sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra Neşet Akgün isimli girişimci tarafından Beşpınar Köyü'nde kurulan ve içerisinde simental ırkı 500 baş süt hayvanı barındıran mandırada incelemelerde bulundu.
Vali İsmail Ustaoğlu, burada İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut ve İşletme Müdürü Cemal Akgün'den tesis kapasitesi ve faaliyetleri hakkında bilgi alarak ziyaretlerini noktaladı.
Vali İsmail Ustaoğlu'na ziyaretleri sırasında Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut eşlik etti.
(BK-AT-Y)

14.01.2017 13:29:16 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

82 arıcıya malzeme desteği
YEREL

82 ARICIYA MALZEME DESTEĞİ
Vali İsmail Ustaoğlu'ndan, Balibaşa'ya iade-i ziyaret
YEREL

VALİ İSMAİL USTAOĞLU'NDAN, BALİBAŞA'YA İADE-İ ZİYARET
Vali İsmail Ustaoğlu, KOP Tüneli'nde incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ İSMAİL USTAOĞLU, KOP TÜNELİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Mahalle Odaları Buluşmalarının son adresi Karasakal Mahallesi oldu
YEREL

MAHALLE ODALARI BULUŞMALARININ SON ADRESİ KARASAKAL MAHALLESİ OLDU
Kelkit Kaymakamı Yavuz ve Belediye Başkanı Yılmaz, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti
YEREL

KELKİT KAYMAKAMI YAVUZ VE BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ, VALİ İSMAİL USTAOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Bayburt Belediyesi'nin sporculara desteği sürüyor
YEREL

BAYBURT BELEDİYESİ'NİN SPORCULARA DESTEĞİ SÜRÜYOR