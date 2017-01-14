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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı

- "2038 yılı hedefli Ankara çevre düzeni planı" kabul edildi

- Çiftçilere organik tarımda eğitim ve danışmanlık sertifikası almalarını sağlayacak eğitimler düzenlenecek



ANKARA (İHA)  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı toplantısının son gününde, "2038 Yılı Hedefli Ankara Çevre Düzeni Planı' kabul edildi.

Nail Çimen başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde; kentle ilgili çeşitli kararlara imza atılırken, yerleşme ve arazi kullanımına ilişkin kararları, plan notları ve raporlarını bölge, havza veya il düzeyinde bir üst plana taşıyan 'Çevre Düzeni Planı' görüşüldü.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu kaynakları ve personeli tarafından hazırlanan raporda, "Varsa mekansal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarının belirlendiği, 1/100.000 ölçekteki harita üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen plan notları ve raporları bir bütün olarak ele alındı" denildi.

Çevre Planı ile ilgili raporda, şu bilgiler yer aldı:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, Ankara Kent Konseyi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki bütün siyasi parti grupları, Belediye Meclisi İmar Komisyonu ve Belediyemiz Daire Başkanlıkları ile istişare toplantılar yapılarak detaylı bilgi verildi. Alınan görüş ve öneriler bu planın, amaç, ilke ve kararlarının oluşmasında büyük bir rol oynadı. Ölçeği gereği böylesi bir üst ölçek planda kırsal yerleşme ve iskan dışı alanlar hariç diğer bölgelerde uygulamaya yönelik alt ölçek planlarla belirlenecek hususlarla ilgilenilmeksizin, bunun yerine plana ilişkin temel stratejik yaklaşım, ilke ve hedefler ile öngörü ve müdahale biçimleri ortaya konuldu."



"Ankara'nın yetki alanı çok geniş"

Ankara'nın, Konya ve Sivas'tan sonra Türkiye'nin üçüncü en büyük araziye sahip olduğu, 2014 yılında tüm il sınırlarının Büyükşehir alanına alınmasıyla bu alanın tümünün Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanına geçtiği hatırlatılan raporda, şu bilgilere yer verildi:

"16 olan ilçe belediyesine, 9 ilçe belediyesi ilave edildi, yine bu dönemde yaklaşık 841 bin hektar olan büyükşehir belediyesi yüzölçümünün yüzde 200'lük bir artış oranıyla yaklaşık 2.557.000 hektara çıktı Bu sınırlar içerisinde yer alan 20 belde belediyesi ve 672 adet köy tüzel kişiliğini kaybederek mahalle statüsüyle büyükşehir belediyesinin sınırlarına girdi. Bu durum o tarih itibariyle belediyemize; yüzde 7'lik nüfus artışı ve 96 bin 200' lük alan artışı olarak yansıdı. Böylece yaklaşık 25 milyon m2'ye ulaşan belediye sınırlarımızın büyük bölümü, kentsel yerleşme alanı dışında kalan kırsal yaşam özellikli mahalleler niteliğini kazandı."



"Üst ölçekli planımız oldu. hayırlı uğurlu olsun"

Oy birliği ile kabul edilen Komisyon Raporu sonrası söz alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Nadir Koç, "Türkiye'de Sadece Kilis'in yanı sıra Ankaramızın üst ölçekli planı olmaması gerçekten üzücü" diyerek şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Bey'e teşekkür ediyorum. Dışarıya ihale yaptırılmış olsa yaklaşık 4 milyon liraya hazırlanacak planı, 16 kişilik bir ekiple arkadaşlarımız gece gündüz çalışarak tamamladı. Bütün ilçe belediyeleriyle mutabakata vardık, hatta hemen hemen her planımızı dava eden Şehir Plancıları ve Mimarlar Odasını bilgilendirdik. Böyle bir ekip çalışması yaptık. Tüm Belediye Başkanı arkadaşlarımıza da buradaki meclis üyesi arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Büyükşehir tarihinde 1/100 000'lik bir üst ölçekli planımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun."

Ardından söz alan BBP'li İbrahim Uyar da, "Maalesef Türkiye'de Kilis ve Ankara dışında Çevre Düzeni planı yapmayan kalmamıştı. Bu iş geçmişte İl Genel Meclisi üyelerinin, Ankara Valiliği'nin göreviydi. İl Genel Meclisi kaldırıldıktan sonra Büyükşehir'e yetki geçti. 2014 yılından sonra Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı'nın tüm ilçe belediyelerini ziyaretleri ve yıllara sahip çalışmaları sonucunda 1/ 100.000'lik çevre düzeni planı ortaya çıktı. Ben BBP adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ankaramıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkanlık yazılarının ve Komisyon Raporları'nın görüşülerek, oylandığı Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan diğer kararlar şöyle:

"-Yenimahalle İlçesi Yahyalar Merkez Camii altında bulunan yaklaşık 4 bin metrekarelik alanın, Aile Yaşam Merkezi ve BELMEK kurs yeri olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına kiralanmasına karar verildi.

-Çankaya İlçesi sınırlarında yeni açılan yolun 1071 Malazgirt Bulvarı ve 1232. Cadde ile birleştirilip Mimar Caddesi'ne kadar uzatılarak, 1071 Malazgirt Bulvarı olarak isimlendirilmesine karar verildi.

-Ankara'daki çiftçilerin Organik Tarımda eğitim, danışmanlık ve sertifikasyon hizmet almaları amacıyla eğitim verilmesi ve tohum, gübre ve ilaç desteği verilmesine karar verildi."

(BC-ÖZ-Y)



14.01.2017 13:30:47 TSI

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