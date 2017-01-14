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Adıyaman 'da iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yangın eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman ve ilçelerindeki okul ve kurumlarda bulunan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı öğretmenlere yangın eğitimi verildi.

Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan yangın kursunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş güvenliği il koordinatörü ve yangın eğitmeni Metin Aydoğan yangın esnasında yangın türleri yangında kullanılacak söndürücü malzemeler ve yangına müdahale yöntemleriyle ilgili 7 saat teorik ve 3 saat uygulamalı eğitim verildi.

Uygulamalı eğitime Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından da destek verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş güvenliği il koordinatörü ve yangın eğitmeni Metin Aydoğan, "Çok yararlı bir kurs süreci geçirdiklerini, okul ve kurumlarımızda koruma, kurtarma ve yangın söndürme ekiplerinde görev alan arkadaşlarımıza yangına müdahale konusunda hayati önem taşıyan bilgi ve beceriler kazandırıldı. Yangın gibi durumların hayatta hiç beklemediğimiz bir anda birdenbire karşımıza çıkan durumlar olduğunda yangın esnasında panik yapmadan bilinçli bir şekilde önceden hazırlanıldığı gibi organize olarak harekete geçmek gerektiğini, bunun can ve mal kaybını en aza indirecek. Bu yüzden, her kurum bünyesinde bu eğitimlerin en azından belirli bir görevli kitlesine verilmesinin çok önemli, hayat kurtarmada önemli rol oynar" dedi.

(KA-AHM)



14.01.2017 13:37:34 TSI

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