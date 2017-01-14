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Kilis Belediyesi Eğitimin Adresi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 13:48
Kilis Belediyesi Eğitimin Adresi
Kilis Belediyesi Eğitimin Adresi

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye sosyal belediyecilik anlamında eğitime yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kilis Belediye Kara'nın girişimleri ve desteğiyle hiç bir menfaat gözetmeden tüm imkanları kullanarak eğitim-öğretim yuvası haline gelen Kilis Belediyesi Hacı Hatice Kazancıoğlu Sosyal Tesisinde yetişkinlere verilen kursların yanında öğrencilerin iyi eğitim alması ve faydalı birer birey yetiştirmek için etüt dersleri devam ediyor. Sosyal Tesiste Etüt programı öğrencilerin Aileleriyle veli toplantısı yapılırken, öğrencilerin genel durumu ele alındı . Veliler bu toplantıda Belediye ve Sosyal Tesis yetkililerine memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür etti.
(MAD-SD-Y)

14.01.2017 13:51:12 TSI
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