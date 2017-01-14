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Öğrenciler sokak hayvanlarına duyarsız kalmadı



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri anlamlı bir faaliyet gerçekleştirdi. Yaklaşık bir haftadan bu yana yağan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarına aç kalmaması için yiyecek bıraktı.

Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Ömer Faruk Çatal konu hakkında şunları söyledi: "Bu faaliyetlerimizi öncelikle Allah rızası için yaptığımızı vurgulamak isterim. Öğrencilerimizin insanlığa, ümmete, ülkesine, değerlerine, doğaya ve çevreye duyarlı gençler olmasını sağlamaktır." dedi.

Öğrenciler öğretmenleri Yakup Çelebi ve Ömer Faruk Çatal ile birlikte, Tepecik Beldesi, Çardaklı Mahallesi, Çukurköy Mahallesi Kelepir mevkii ve Sorkun mevkiinde aç kalan sokak hayvanlarına çuvallarla yiyecek götürerek beslediler. (Tİ - EFE)



14.01.2017 13:58:58 TSI

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