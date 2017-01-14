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Malatya Ülkü Ocakları lokma dağıttı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:05
Malatya Ülkü Ocakları lokma dağıttı
Malatya Ülkü Ocakları lokma dağıttı

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - Malatya Ülkü Ocakları terör olaylarından hayatlarını kaybeden şehit polis, asker ve siviller için lokma dağıttı.
Malatya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Malatya Soykan Meydanında şehit polis, asker ve siviller için lokma, vatandaşlara dağıttı. Lokma dağıtımına Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Fevzi Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet Erdem ve çok sayıda ülkücü katıldı. Lokma dağıtımında konuşan Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Fevzi Şahin, "Aziz şehitlerimiz için lokma hayrı yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir. Nede yıldız gibi parlayıp sönmek demektir. Ölmezliği düşünmek boşa bir emektir. Kahramanlık ileriye atılıp atıldıktan sonra da bir daha geri dönmemektir. Hüseyin Nihal Atsızın dizelerinde tanımını bulan kahramanlık ve kahramanlarımız Türk milletinin hürriyeti bağımsızlığı için ve Türkiye Cumhuriyetinin devleti ve bekası için ve bu aziz toprakları bizlere vatan olarak bıraktıkları için ve bu uğurda canlarını feda ettikleri için hepsini şükranla büyük bir saygıyla anmaktayız. Vatan millet devlet için vazife uğruna canlarını feda ederek şehadet mertebesine ulaşmışlardır. Hürriyetimiz için vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz her zaman yüreğimizde ve kalbimizde var olacaktır" diye konuştu.
MHP İl Başkanı Mehmet Erdem ise ülkü ocaklarının çok anlamlı bir program yaptıklarını belirterek, "Şuanda bile vücudum titremeye başladı. Ülkü ocaklarımızın çok anlamlı bir ziyafeti var. Başta Türk İslam ülküsü içerisinde bir anane haline gelen geçmişlerimize bir l rahmet okunması için bir lokma dağıtılırdı. Ama bugünkü lokma çok çok daha anlamlı bu vatan için bu millet için arkamızda yeni cami var. Yarım saat önce ezan okundu benim karşımda sizin gerinizde hükumet binası göndelere bayrak var. Buradaki ezan susmasın diye buradaki bayrak inmesin diye üzerine basmış olduğumuz toprak bölünmesin diye canlarını feda eden insanların hatırına ocağımız bugün lokma dağıtıyor. Allah hepsine gani gani rahmet etsin. Mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu.
(YA-SD-Y)

14.01.2017 14:08:16 TSI
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