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Bolu Belediye Başkanından Hizan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Hizan ilçe Belediyesi ile Bolu Belediyesi kardeş belediye projesi kapsamında Bolu Belediye Başkanı Alaattin Yılmaz ve beraberindekiler ilçeye gelerek incelemelerde bulundular.

Bolu Belediye Başkanı Alaattin Yılmaz ve beraberindekileri kaymakamlıkta karşılayan Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Bülent Hamitoğlu, daha sonra belediye makamına geçti. Belediyede incelemeler yapan belediye başkanları, daha sonra ilçeyi gezerek ilçenin eksiklerini not alarak çalışmalar yapacaklarını kaydettiler. Bolu Belediye Başkanı Alaattin Yılmaz yaptığı açıklamada, "Hizan'ın insan yapısına baktığımızda Bolu'nun insan yapısına çok benzediğini ve temiz, inançlarına bağlı sağlam bir yapıya sahip olduğunu gördük" dedi.

İlçede yaptığı ziyareti değerlendiren Yılmaz, "Uzun zamandır biz burası ile irtibat halindeyiz. Araya bu olaylar girince bizde buna ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi Kaymakamımız belediye ye görevlendirme yapılınca gidip ziyaret edelim dedik. Bizim Bitlis'te özel bir çalışmamız var. Niyetimiz vatandaşa kucak açmak ve vatandaşa iyi hizmet yapmaktır. Bu konuda bizim eğer bir bilgi birikimimiz varsa bunu paylaşmaya, tecrübelerimizden onların faydalanmasını sağlamaya, ve onların bildiklerinden bizde bir şeyler öğrenmeye geldik. Biz burada bir bilgi sahibi olduk fakat bu ön bilgi bize daha raporlar sunacaklar daha çok şey öğreneceğiz" dedi.

Şehircilik bakımından Hizan'a ciddi yatırımların yapıldığını ifade eden Yılmaz, "Bolu'da yapılmayan birçok şey bakıyorsun burada yapılmıştır. Hizan yol probleminin birçoğunu çözmüş, okullar yapılmış, spor salonları yapılmış, yurtların birçoğu tamamlanmıştır. Fakat şehre baktığımızda şehrin aynı hizmeti alamadığını gördük. Bu kadar güzel bir şehrin biraz hizmet görerek ve vatandaşın daha değerli olduğunu hissettirmesi lazımdır. Buna baktığımızda maalesef yeterince bu hizmeti alamadığını gördük. Bir Belediye Başkanı olarak hizmet ettiğin yeri önce seveceksin ki hizmet edebilesin" diye konuştu.

Terör Hizan'ın üzerinde bir sis tabakası haline geldiğini anlatan Başkan Yılmaz, bu sis tabakasının ilçenin üzerinden kalkması lazım insanlar artık aileleri ile birlikte parklarda oturup ve yol boyu tur atması lazım olduğunu dile getirdi.

"Biz bu geliş gidişlerimiz ile bölgeye karşı ön yargıyı kıracağız"

Hizan ile kardeş olduklarını ve bunun için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını ifade eden Bolu Belediye Başkanı Alaattin Yılmaz, "Biz Hizan ile kardeşiz. Zaten inancımız gereği kardeşiz aynı ülke vatandaşıyız. Ama öyle şartlarda yaşıyoruz ki sanki düşmanmışız gibi algılanıyor. Bizim bir an önce bundan kurtulmamız lazım. Bundan kurtulmamız içinde daha sık olarak bir araya gelmemiz gerekmektedir. Ben Hizan'da bunu gördüm. Misafirperverlikte burası bizden çok daha iyi Hizan'ın böyle değerleri var. Bizdeki bazı değerlerin ile buradaki değerlerin kucaklaşması lazım. Buranın çok geniş arazileri var ben geldim buraları gördüm. Baktık ki değerlendirilmiyor. Buda beni fazlasıyla üzdü. Bizim oralarda çok dar arazilerde tarım yapılıyor biz buradaki çiftçileri oraya davet etmeyi düşündük. Belki oradaki zorlukları görünce dar arazilerde nasıl tarım yapıldığını görünce onlar için bir şevk olur. Buradaki arazilerin daha sağlıklı bir biçimde değerlendirilecek diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Hizan'ın bağlılık anlamında değerlerin olduğu bir yerleşim yeri olduğunu belirten Yılmaz, "Öncelikle bu terörü önce Hizan daha sonra bölgede ve Türkiye'de bitireceğiz ki rahat bir ortama kavuşalım. Türkiye şuanda 3 milyon kişiye kucak açmış durumda bunu yapabilen başka bir ülke bulunmamaktadır ve Türkiye bu halde iken iki ülke ile fiili savaş halinde ve birde terör belası var. Bunlar yetmezmiş gibi birde FETÖ diye bir pislikten kurtulmaya çalışıyoruz. Bu yükü başka bir ülke kaldıramaz. Ülkemiz çok zor zamanlarda geçiyor ama ümit ediyoruz ki güzel günler bizi bekliyor. Biz Bolu'da bu para ile bir çok hizmet yaparken eğer burada yapılamıyorsa o zaman bu para nereye gidiyor. Bölgeye hizmet için gelen para terör örgütüne gidiyor. Bu gelen para ile hem hizmet yapmıyor hemde başımıza bela besliyorlar. Şimdi belediyelere yapılan görevlendirmeler ile bu durduruldu artık hizmet yapacaklar. Belediyeler vatandaşa hizmet etmek için vardır. Batıda biz hizmet etmesek bizi seçmezler ama burada öyle değil hizmet edilmediği halde baskı yoluyla yada başka bir çeşit ile başkan seçilmiş. Ankara'dan gelen paranın ilçedeki vatandaş için kullanıldığını inşallah seneye geldiğimizde biz bunu hissedeceğiz" dedi.

(VO-ŞAK-Y)



14.01.2017 15:11:49 TSI

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