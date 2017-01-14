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Bolu Belediyesi'ne hediye edilen bisikletler hizmete girdi



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediyesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından hediye edilen bisikletler vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne hediye edilen bisikletlerden Atatürk Orman Parkı'na gelen her vatandaş istifade edebilecek. Bolu Belediyesi ve Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmanın ilk açılışı yoğun katılımla gerçekleşti.

Vatandaşların hizmetine sunulan bisikletlere ilk olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert, Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği yöneticileri ve dernek üyeleri ile birçok vatandaş binerek park etrafında bir tur attı. Tur esnasında Sağlık İl Müdürlüğü'nün Meme Kanseri Farkındalığı için açtığı mobil standı ziyaret eden ekip toplu olarak fotoğraf çektirdi.

Bu günden itibaren Atatürk Orman Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği ofisinden bisiklet temin ederek park içerisinde olmak şartı ile ödünç aldıkları bisikletleri kullanabilecekler.

(FC-RFK-Y)



14.01.2017 15:33:23 TSI

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