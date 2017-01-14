YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Akgün'ün İETT ile yaptığı temaslar sonuç verdi

Başkan Akgün'ün İETT ile yaptığı temaslar sonuç verdi

- Karaağaç Mahallesi ile TÜYAP Metrobüs durağı arasında İETT otobüs seferleri başlayacak



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Karaağaç Mahallesi ile TÜYAP Metrobüs durağı arasında İETT otobüs seferlerinin 16 Ocak Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ilçe halkından gelen yoğun talepler karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü nezdinde sürdürdüğü temaslar sonuç verdi.



"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İETT Genel Müdürü Arif Emecen ve İETT yönetimiyle yapılan toplantılarda, Büyükçekmece'ye yeni otobüs seferlerinin başlatılması ve mevcut seferlerinde engelliler ve çalışanlar için yeniden düzenlenmesi konusunun talep edildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"İETT Genel Müdürü Sayın Arif Emecan ve İETT yetkilileri ile temaslarımız sonrasında, ilk etapta Karaağaç Mahallesi-TÜYAP Metrobüs Durağı arasında 16 Ocak Pazartesi günü İETT otobüs seferleri başlayacaktır. Hattın güzergahı Karaağaç, Eskice, Toskana Vadisi, İstanbul Üniversitesi, Ağaç Saray Evleri, Kıraç Sapağı ve TÜYAP Metrobüs olacaktır. Yeni hattın Büyükçekmecemize hayırlı olmasını dilerim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş nezdinde IETT Genel Müdürümüz Sayın Arif Emecan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

(HB-MK-Y)



14.01.2017 15:37:52 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER