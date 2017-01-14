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Mardin'de 'Hızlı Antijen Testi' uygulaması başladı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:56
Mardin'de 'Hızlı Antijen Testi' uygulaması başladı
Mardin'de 'Hızlı Antijen Testi' uygulaması başladı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Sağlık Bakanlığı'nın gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için uygulamaya soktuğu 'Hızlı Antijen Testi' Mardin'de başladı.
Mardin merkez Artuklu ilçesi Artukbey Aile Sağlığı Merkezi'nde Hızlı Antijen Testi uygulanmaya başlandı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yeşim Yıldız ve laboratuvar teknisyeni Mine Arı tarafından yapılan Hızlı Antijen Testi ile gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilecek. Konuya ilişkin bilgi veren Mardin Halk Sağlığı Müdürü Saffet Yavuz, akut farenjit dünyada üst solunum yolu enfeksiyonları içinde en sık olarak gözlenen klinik tablo olduğunu söyledi. Kış döneminde görülen gribal enfeksiyonların yüzde 85'ini virüslerin oluşturduğunu aktaran Yavuz, "Yüzde 15'lik bir kısmı da bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonlar olup bunlar oluşturduğu etkene göre antibiyotik tedavisi gerekir. Ancak bunların her ikisinin ayrımı zor olduğundan viral mi bakteriyel mi ayrımı zor olduğu için birçok hekim arkadaşımız sonrasında üzerine binebilecek bakteriyel enfeksiyonu da düşünerek ya da hastanın da zorlamasıyla gereksiz bir antibiyotik kullanımına başvuruluyor. Bu uygulama ile gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilecek" diye konuştu.
Hızlı Antijen Testi, boğazdan alınacak küçük bir sürüntüyle yapılacak. Hasta daha doktor odasındayken 3 dakika içinde testteki renk değişikliğine bakılarak teşhis konacak. Doktor da testten aldığı sonuca göre hastanın gribal enfeksiyon için antibiyotik kullanıp kullanamayacağına karar verebilecek. Bu uygulama laboratuvara gitmeksizin muayene esnasında hızla yapılacak. Test özellikle bakterilerin yapmış olduğu 'A Grubu Streptokok' denilen enfeksiyonlara uygulanacak.
(MSK-AKK-Y)

14.01.2017 16:00:46 TSI
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