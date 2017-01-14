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Vali Erin, kapatılan öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu



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Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kapatılarak hazineye devredilen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ait özel öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve Müdür Yardımcısı Kazım Çoban'la birlikte yurdu inceledi.

Vali Erin, daha önce Altınşehir Mahallesinde öğrenci yurdu olarak faaliyette bulunan ve 15 Temmuz'daki ihanet girişiminden sonra kapatılarak mülkiyeti maliye hazinesine geçen öğrenci yurdunun konferans salonu, idare bölümü, sınıfları ve yemekhaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

250 kişilik kapasiteli öğrenci yurdunu yeniden dizayn ederek bu milletin evlatları için hazır hale getireceklerini kaydeden Vali Abdullah Erin, "Bu binayla ilgili nasıl bir planlama yapacağımızı arkadaşlarımızla oturup değerlendireceğiz. Mülkiyeti devletimize geçen bu bina bundan sonra gerçek sahibine yani milletin hizmetinde olacaktır. İlimizde daha önce kapatılarak milletin emrine verilen okullara 15 Temmuz işgal girişimine karşı verdiğimiz istiklal mücadelesinde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin isimlerini vermiştik. Bu binamızda da bundan böyle milli ve manevi değerlere bağlı, yüreği vatan ve millet sevgisi için atan Asım'ın nesli çocuklar ve gençler yetiştirilecektir inşallah" dedi.

(AHM)



14.01.2017 16:46:13 TSI

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