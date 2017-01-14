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Tarımın kalbi İzmir'de atacak

- Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri için geri sayım



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan Agroexpo 12. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 19-22 Ocak tarihlerinde Fuar İzmir'de düzenlenecek.



Orion Fuarcılık ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Agroexpo 12. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı için geri sayım başladı. Sektörün büyük buluşmasına ilişkin basın toplantısı Hilton İzmir Otel'de yapıldı. Toplantıya; İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Güldal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Sabri Akbaytürk, Tarımsal Projeler Şube Müdürü Ahmet Tomar, Veteriner Hekimler Odası İzmir Şube Başkanı Gökhan Özdemir, İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi, İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü Ferudun Azeroğlu, İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü Mustafa Engin Kaya ve Tarım Gıda Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı İsmail Uğural katıldı. Türkiye'nin en köklü ve en büyük tarım fuarı olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 19 Ocak Perşembe günü, Fuar İzmir'de açılacak. Fuar, 2017 yılında 90 bin metrekarelik sergi alanında 750 katılımcı, 54 ülkeden yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi ağırlayacak ve Avrupa'nın en büyük dört uluslararası tarım fuarından biri olma özelliğini devam ettirecek.



Fuarın teması 'genç çiftçiler'

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, Avrupa'nın dört büyük fuarı arasına giren tarım ve hayvancılık fuarı Agroexpo'da bu sene fuar temasının 'genç çiftçiler' olarak belirlendiğini belirtti. "Biz Türk tarımının geleceğiyiz" sloganıyla yola çıkan genç çiftçilerin yer alacağı etkinlikler, zirveler ve yarışmaların fuara damga vuracağını söyleyen Tan, "Dört gün boyunca Genç Çiftçiler Zirvesi, Genç Çiftçiler Bilgi Yarışması gibi birçok toplantı ve etkinlik düzenlenecek. Fuarın ilk günü açılış töreninden sonra İzmir, Aydın ve Manisa illerinden seçilecek olan altı örnek genç çiftçimize Tarım Bakanımız Sayın Faruk Çelik tarafından plaket verilecek" diye konuştu.



Avrupa Tarım Makine Sanayicileri Başkanı Başkanı gelecek

Öte yandan Avrupa Tarım Makineleri Sanayicileri Birliği (CEMA) Başkanı Richard Markwell de onur konuğu olarak İzmir'de ağırlayacak. Markwell, İzmir Tarım Fuarı resmi açılış töreninde konuşma yaptıktan sonra Türk tarım makineleri sektör temsilcileriyle bir dizi temaslarda bulunacak. Orion Fuarcılık Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Irmak Tan, fuarda etkinliklerin yanı sıra, ağırlıklı olarak İran, Fas, Sudan, Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Umman, Kıbrıs, Ukrayna, Azerbaycan, İtalya, Belçika ve birçok Afrika ülkesinden alım heyetleri ile ikili görüşme organizasyonları yapılacağını, 28 ülkeden alım heyeti ve 54 ülkeden ziyaretçinin fuara katılacağını söyledi. Irmak Tan, İran Tarım İş Forumu ve Arap Tarım İş Forumu'nun da fuarda düzenleneceğini ifade etti.



İkili görüşmeler yapılacak

Irmak Tan şunları söyledi: "Bu fuarda geçen sene olduğu gibi yine çok önemli konuklarımız olacak. Kosova Tarım Bakanı Vezir Jonuzajve alım heyetleri fuarımıza iştirak edecek. Toplamda 800'e yakın alım heyeti gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Arıcılık sektöründen de önemli kişileri ülkemizde ağırlayacağız. Romanya ve Belçika'dan sektörün önde gelen isimleri gelecek. Agroexpo olarak ilk defa Ekonomi Bakanlığı alım heyeti programına dahil olduk. Bakanlık olarak fuara bir heyet getirecekler ve ikili görüşmeler gerçekleştirecekler."



"Bu Fuar İzmir'in tarım vizyonunun tanınmasını sağlıyor"

Toplantıda konuşan İzmir Tarım İl Müdürü Ahmet Güldal da "19-22 Ocak tarihlerinde tarım sektörünün kalbi İzmir'de atacak. Fuara, Türkiye'nin 81 ilinden ve yurt dışından katılım olacak. Yatırımcılar fuarı ziyaret edecek. Dolasıyla ülkemiz için çok önemli bir organizasyon gerçekleşecek" diye konuştu. Geçen yıl fuarın 250 bin ziyaretçi ile gerçekleştiğini ve bu yılki ziyaretçi hedefinin 300 bin olduğunu belirten Güldal, "İzmir bütün ürün ve üretim çeşitliliğiyle çok büyük bir tarım yelpazesi ve bu fuarda bunu tüm dünyaya gösterme fırsatı bulacağız. İzmir Tarım Fuarı, kentin tarım vizyonunun tanınmasına vesile oluyor" ifadelerini kullandı.



"Büyüyerek devam edecek"

İzmir Tarım Fuarı'nın 30 yıllık bir geçmiş ve geleneğe sahip olduğunu ifade eden İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi, fuarın Türkiye tarımına büyük katkıları olduğunu söyledi. Çiftçi, "Fuarımız, geçmiş fuarlarda olduğu gibi büyüyerek devam edecek ve Türkiye'nin en büyük fuarı damgasını gittikçe güçlendirecek" dedi. İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gökhan Özdemir ise genç veteriner fakültesi öğrencilerinin de genç çiftçiler temalı İzmir Tarım Fuarı'nda yer alacaklarını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ertuğrul Tugay, tarımda markalar buluşması olarak nitelendirdiği İzmir Tarım Fuarı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yer alacaklarını söyledi. Tugay şöyle devam etti: "İzmir tarımda bir marka ve tarımın başkenti konumunda. İzmir Tarım Fuarı'da tıpkı İzmir gibi tarımın bir markası haline geldi. Fuarın İzmirimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."



Zirve düzenlenecek

Tarım Gıda Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı İsmail Uğural, fuarda düzenlenecek olan seminer programları hakkında bilgileri paylaştı. Buna göre, fuarın ilk günü olan 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 13.30'da Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun 'Genel Sekreterler' toplantısı gerçekleşecek. Aynı gün 14.30-16.00 saatleri arasında ise Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük önderliğinde 'Kooperatifçilik Zirvesi' yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanından kooperatifçilik alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumlar bu zirvede bir araya gelecek ve İzmir'den dünyaya kooperatifçilik ile ilgili küresel bir çağrıda bulunulacak.



Tarım Sanayi Entegrasyonu Zirvesi

20 Ocak Cuma günü ise Türkiye'de ilk defa bir fuarda 'Tarım Sanayi Entegrasyonu Zirvesi' düzenlenecek. Tam adı; 'Türkiye'de Tarım Sanayi Entegrasyonu'nun 2025 Vizyonu' olan bu toplantıda, İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndan kamuoyuna konuyla ilgili bir deklarasyon yayınlanacak. Fuar süresince düzenlenecek olan etkinlikler ile katılımcı ve ziyaretçilerin dolu dolu bir fuar yaşayacaklarını söyleyen Fatih Tan, "Merakla beklenen 2017 model yeni üretim traktör modelleri uzmanları tarafından canlı olarak ziyaretçilere tanıtılacak. Bahçe ve tarla tipi her beygir gücü aralığında 26 yeni modelin sunulacağı bu etkinlik, oluşturulan 2 bin kişilik tribün alanından izlenebilecek" dedi. Tan; Damızlık Sığır Irk Tanıtımları, Boğa Irk Tanıtımları, Koyun Keçi Güzellik Yarışması, Yoğurt Yeme Yarışması, Süt Sağım Yarışması, Arıcılık Sektörü Konuşuyor gibi hayvancılık sektörünün etkin bir şekilde yer alacağı yarışma ve etkinliklerin de fuarda ziyaretçileri bekliyor olacağını ifade etti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun Türkiye temsilcisi ve Ulusal Süt Konseyi ile birlikte birçok ürün konseyinin ilk defa yer alacağı etkinlikler de 12. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda gerçekleştirilecek.



'Altın Çan'lar sahiplerini bulacak

Orion Fuarcılık tarafından özel olarak İsviçre'den getirilen 'Altın Çan'lar da toplantıda basın mensuplarına sunuldu. Türkiye'nin seçkin çiftliklerinden seçilerek fuara getirilen ve canlı hayvan ırk tanıtımlarında ödüle hak kazanan hayvan sahiplerine toplamda 23 adet 'Altın Çan' takdim edilecek.

(CA)



14.01.2017 17:15:03 TSI

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