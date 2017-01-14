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Mesleki yeterlilik belgesinde rekor katılımlı sınav

14 Ocak 2017 Cumartesi, 17:16
Mesleki yeterlilik belgesinde rekor katılımlı sınav
Mesleki yeterlilik belgesinde rekor katılımlı sınav

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Meslekli yeterlilik sınavlarının ikincisi 12-15 Ocak tarihleri arasında Torbalı Ticaret Odası'nda (TTO) gerçekleştirildi. 120 kursiyerin belge alabilmek için ter döktüğü sınavların uygulaması ise fabrikalarda yapılıyor. TTO Başkanı Olgun, "Yeni yıl ile birlikte cezalar kesilmeye başladı. Firmaların mağdur olmaması için sınavların periyodunu artıracağız" dedi.

Torbalı Ticaret Odası'nın organizasyonunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MEYBEM) gözetiminde, mesleki yeterlilik sınavları gerçekleştirildi. Sınavlara CNC Operatörlüğü, Makine Bakım ve Çelik Kaynak sektöründen 120 kişi katıldı. İkinci sınavın gerçekleştirildiği Torbalı Ticaret Odası'nda sınavlara yoğun bir ilgi vardı. Rekor düzeyde katılım sağlandığı sınava birçok fabrikadan personel katılırken, bireysel katılımlar da oldu. Perşembe günü başlayan sınavlar cuma, cumartesi ve pazar günü de devam etti. Başvuran firmaların çalışanları yazılı sınavlarını odanın toplantı salonunda gerçekleştirirken uygulama sınavları ise işyerlerinde yapılıyor.

Fabrikada uygulamalı sınav
TOBB tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere kurulan ve MEYBEM tarafından yetkilendirilen 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' kapsamında yapılan sınavlar hız kesmeden devam ediyor. İlkinin bir ay önce gerçekleştirildiği sınavın ikincisi de hafta sonu günü yapıldı. Talepte bulunan oda üyesi iş yerleri çalışanlarına yönelik 1215 Ocak tarihlerinde düzenlenen çelik kaynakçısı, makine bakımcısı ve CNC tezgah operatörü mesleklerindeki sınavlara 120 aday katıldı. Yazılı test ve iş başında uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınavların, test sınavları Torbalı Ticaret Odası'nda, uygulama sınavları ise işyerlerinde yapıldı. Sınavlara; Punteks Tekstil, Maurer Söhne, Mascıo Gaspardo, Japar, Doğanay, Haz Mermer, ARC Ambalaj, Özgür Atermit, Starmax, Betonstar, Ekoten, Bayraktar Madencilik, Pehlivanoğlu, Yeni Prefabrike ve HG Göl firma çalışanları katıldı.

Başvurular devam ediyor
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgın, "İş dünyasının olmazsa olmazı olan insan gücünün, daha kaliteli ve profesyonel bir şekilde sürdürülebilmesi açısından oldukça önemli bir sınav. İlçemizde ikincisini gerçekleştirdiğimiz sınava rekor bir katılım oldu. Yeni başvurular da hızla devam ediyor. Önümüzdeki aylarda da mesleki yeterlilik sınavlarını gerçekleştireceği" diye konuştu. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen 48 meslek dalına Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Olgun, Mesleki Yeterlilik Belgesi olamayanlara, iş müfettişlerince cezai işlem uygulaması olacağını hatırlattı. Oda üye firmaların çalışanlarının Mesleki Yeterlilik Belgesi alması için Torbalı Ticaret Odası olarak gereken çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini ifade eden Olgun, belgeyi çalışanlarına aldırmak isteyen üye firmaların, oda ile irtibata geçmelerinin yeterli olacağını söyledi.
(CA)

14.01.2017 17:20:53 TSI
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