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Erdem; "CHP yine klasik taktiğiyle halkı korkutuyor"

15 Ocak 2017 Pazar, 09:07
Erdem; "CHP yine klasik taktiğiyle halkı korkutuyor"
Erdem; "CHP yine klasik taktiğiyle halkı korkutuyor"

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, "CHP yine klasik taktikle halkı 'Laiklik elden gidiyor, Cumhuriyet yıkılıyor' diyerek korkutuyor" dedi.

"Anayasa değişiklik paketinin Anayasa'nın ilk dört maddesiyle hiçbir ilgisi ve alakası yoktur" diyen Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "Bu maddelerin teminatı yüce Türk milletidir ve AK Parti iktidarıdır. AK Parti'nin böyle bir gündemi yoktur. CHP yine klasik taktikle halkı 'Laiklik elden gidiyor, Cumhuriyet yıkılıyor' diyerek korkutacak ve AK Parti'yi bu sloganla suçlayacak. Ama Halkımız bu numarayı yutmaz! CHP 1950'de DP'nin iktidara gelmesinden bu yana aynı suçlamalarla siyaset yapmaya çalışıyor. Rahmetli Adnan Menderes'i, Rahmetli Süleyman Demirel'i, Rahmetli Özal'ı da aynı şekilde 'Laiklik elden gidiyor' diye suçlamışlardı. AK Parti'nin halkın iradesinin teminatı olan Cumhuriyet ve Demokrasi'yle; devletin halkın her ferdine eşit mesafede olmasını sağlayan, inanç, kanaat ve yaşam biçiminin teminatı laiklik ilkesi ile hiçbir problemi yoktur. Bu maddelerin teminatı yüce Türk milletidir ve AK Parti iktidarıdır" dedi.

AK Parti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti niteliğinin çağdaş ülkeler seviyesine çıkmasının mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini kaydeden Erdem, "CHP halkı korkutarak siyaset yapmaya devam ediyor. Halkı korkutarak tahrik etmek ve halkı sokaklara davet etmek halkımıza ve ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. Ülkemizin her türlü küresel saldırı altında olduğu bu süreçte milli duruşumuzun gereği halkımızı korkutmak değildir. Halkımız CHP'nin bu bayat korkutma ve iftira siyasetine prim vermeyecektir. CHP 60 yıldır aynı türküyü söylüyor. Halkımız bu türküden artık bıktı" şeklinde konuştu.
(MB-Y)

15.01.2017 09:12:09 TSI
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