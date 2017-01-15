15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çetin'den engelliye akülü araç sözü

15 Ocak 2017 Pazar, 09:59
Çetin'den engelliye akülü araç sözü
Çetin'den engelliye akülü araç sözü
- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin:
- "Siz hizmet edin ben de vermeyeyim"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Halk Günü'nde İmamoğlu ilçesinden gelen bir engelli vatandaşa akülü araç sözü verdi. Çetin, "Şimdi nasıl geri çevireyim ben bu vatandaşı? Siz hizmet edin o zaman, ben de vermeyim" dedi.
Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde halkla buluşmalarını sürdüren Başkan Çetin, Gezici Araştırma Merkezi'nin 24-30 Aralık 2016 tarihlerinde, TÜİK örneklemleri dikkate alınarak, Türkiye çapında 8 bin 762 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, 'Yılın En Başarılı Belediye Başkanı' seçilmesi dolayısıyla vatandaşlardan teşekkür ve tebrik mesajları aldı.
Olağan belediyecilik hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini ifade eden Başkan Çetin, başka ilçelerden gelen hizmet taleplerini de geri çevirmediğini söyledi. Çetin, "Pozantı ve yaylalarında kapalı olan yolları açtık. Geçen hafta, Yüreğir'de camileri halkımızdan gelen talep doğrultusunda temizlettik. Ancak bir takım kesimler bu hizmetlerimizden yine rahatsız oldular. Önemli olan, oranın temizlenmesidir. Önemli olan, halkın hizmet talebinin yerine getirilmesi. Niye rahatsız oluyorsunuz" dedi.
Bu sırada İmamoğlu'ndan gelen ve yüzde 60 engelli olan Bülent Karaca adlı vatandaşın, akülü araç istemesi üzerine Başkan Soner Çetin, "Şimdi nasıl geri çevireyim ben bu vatandaşı? Nasıl, 'sana akülü araç veremem' diyeyim? Siz hizmet edin o zaman, ben de vermeyim" diye konuştu.
Engelli Bülent Karaca, kendisine akülü araç sözü veren Çetin'e teşekkür etti.
(ADN-Y)

15.01.2017 10:03:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sarıçamlı kadınlar zumba ve plates yapacak
YEREL

SARIÇAMLI KADINLAR ZUMBA VE PLATES YAPACAK
Av tüfeğini temizlerken canından oldu
YEREL

AV TÜFEĞİNİ TEMİZLERKEN CANINDAN OLDU
Adana’da Cumhurbaşkanına hakaret iddiası
YEREL

ADANA’DA CUMHURBAŞKANINA HAKARET İDDİASI
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Adana'da özel öğrenci yurdundaki yangın
YEREL

ADANA'DA ÖZEL ÖĞRENCİ YURDUNDAKİ YANGIN
Bitlis'teki terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Cumhurbaşkanı'na hakaretten 4 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Adana'da ev yangını
YEREL

ADANA'DA EV YANGINI
Başkan Saygılı: &quot;Türk Kızılayı iyiliğin amiral gemisidir&quot;
YEREL

BAŞKAN SAYGILI: "TÜRK KIZILAYI İYİLİĞİN AMİRAL GEMİSİDİR"
Vali Demirtaş: &quot;Müftülük, din, devlet ve millete hizmettir&quot;
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ: "MÜFTÜLÜK, DİN, DEVLET VE MİLLETE HİZMETTİR"
Bitlis'teki terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, KAYMAKAMLARLA BİR ARAYA GELDİ
Adana'daki terör saldırısı
YEREL

ADANA'DAKİ TERÖR SALDIRISI