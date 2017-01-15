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Çetin'den engelliye akülü araç sözü

- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin:

- "Siz hizmet edin ben de vermeyeyim"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Halk Günü'nde İmamoğlu ilçesinden gelen bir engelli vatandaşa akülü araç sözü verdi. Çetin, "Şimdi nasıl geri çevireyim ben bu vatandaşı? Siz hizmet edin o zaman, ben de vermeyim" dedi.

Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde halkla buluşmalarını sürdüren Başkan Çetin, Gezici Araştırma Merkezi'nin 24-30 Aralık 2016 tarihlerinde, TÜİK örneklemleri dikkate alınarak, Türkiye çapında 8 bin 762 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, 'Yılın En Başarılı Belediye Başkanı' seçilmesi dolayısıyla vatandaşlardan teşekkür ve tebrik mesajları aldı.

Olağan belediyecilik hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini ifade eden Başkan Çetin, başka ilçelerden gelen hizmet taleplerini de geri çevirmediğini söyledi. Çetin, "Pozantı ve yaylalarında kapalı olan yolları açtık. Geçen hafta, Yüreğir'de camileri halkımızdan gelen talep doğrultusunda temizlettik. Ancak bir takım kesimler bu hizmetlerimizden yine rahatsız oldular. Önemli olan, oranın temizlenmesidir. Önemli olan, halkın hizmet talebinin yerine getirilmesi. Niye rahatsız oluyorsunuz" dedi.

Bu sırada İmamoğlu'ndan gelen ve yüzde 60 engelli olan Bülent Karaca adlı vatandaşın, akülü araç istemesi üzerine Başkan Soner Çetin, "Şimdi nasıl geri çevireyim ben bu vatandaşı? Nasıl, 'sana akülü araç veremem' diyeyim? Siz hizmet edin o zaman, ben de vermeyim" diye konuştu.

Engelli Bülent Karaca, kendisine akülü araç sözü veren Çetin'e teşekkür etti.

(ADN-Y)



15.01.2017 10:03:25 TSI

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