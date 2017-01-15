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Erciyes'te 25 kişilik güvenlik ekibi kuruldu

15 Ocak 2017 Pazar, 10:18
Erciyes'te 25 kişilik güvenlik ekibi kuruldu
Erciyes'te 25 kişilik güvenlik ekibi kuruldu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Ali Göç
Kamera : Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından düşen, yaralanan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara el uzatmak için 25 kişilik güvenlik ekibi kuruldu.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yaşanılabilecek bir doğal afete karşı 25 kişilik güvenlik ekibi kuruldu. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Master planı demek, bütün detaylarıyla ve çevresel faktörler ile bir yeri imar etmek demektir. Dolayısıyla burada kayak merkezi planlanırken yabancı danışmanlarımızın da nezaretinde birçok iş yapıldı. Bunlardan bir tanesi de olmazsa olmazımız güvenliktir. Erciyes Dağı jandarma bölgesine ait ve jandarmamız burada çok ciddi bir vazife görüyor. Bunun yanında yol temizliğiyle alakalı karayollarımız ve büyükşehir belediyemiz çok yoğun çalışıyor. Bizde Kayseri Erciyes AŞ olarak 25 kişilik bir pist güvenlik ve arama kurtarma ekibi oluşturduk. Bu arkadaşlarımız sürekli pistlerin güvenliğini alıp devriye atarak yaralanan, düşen veya yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza el uzatıp en kısa süre içerisinde sağlık istasyonuna yetiştiriyorlar" ifadelerini kullandı.
Ekipte yer alan personelin gerekli bütün eğitimleri aldığını söyleyen Cıngı, "Dolayısıyla burada yaşanabilecek bir güvenlik riskinde devletimizin bütün kurumları bu işe koşuyor ama Kayseri Erciyes AŞ olarak da bizim teşkilatta eğitimlerini almış bir güvenlik ekibimiz var. Allah'a şükür olsun ki şuana kadar böyle bir olayla karşılaşmadık. Her şeyden önce potansiyel riskleri oluşmadan engellemeye çalışıyoruz" dedi.
(AG-AÖ-Y)

15.01.2017 10:21:57 TSI
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