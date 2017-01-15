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Besni'de umreciler kutsal topraklara uğurlandı

15 Ocak 2017 Pazar, 11:06
Besni'de umreciler kutsal topraklara uğurlandı
Besni'de umreciler kutsal topraklara uğurlandı

(Fotoğraflı)

Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan umre adayları için Besni İlçe Müftülüğü tarafından uğurlama töreni düzenlendi.
Umre'ye giden 42 kişi, Haci Reşit Camii önünden akrabaları ve yakınları tarafından dualar ve gözyaşları içerisinde uğurlandı. Umreciler kutsal topraklarda 24 gün kalacak.
Akşamüzeri yola çıkan umre adayları, Gaziantep'te diğer umre adayları ile birlikte Medine'ye hareket edecek.
(RK-SD-Y)

15.01.2017 11:10:34 TSI
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