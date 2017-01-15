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Medova Hastanesi, Selçuklu muhtarlarını ağırladı

15 Ocak 2017 Pazar, 11:11
Medova Hastanesi, Selçuklu muhtarlarını ağırladı
Medova Hastanesi, Selçuklu muhtarlarını ağırladı

(Fotoğraflı)

Mustafa Beşer - İsmail Bulut
KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi mahalle muhtarları, Medova Hastanesi ve Konya Muhtarlar Derneği işbirliği ile düzenlenen bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.
Medova Hastanesi'nde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Medova Hastanesi İcra Kurulu Üyesi Dr. Seyit Karaca muhtarların memleketin kılcal damarları olduğunu belirtti. Dr. Karaca hastanenin, üç buçuk yıl devam eden inşaat süreci sonrası 2016 yılının Mayıs ayında faaliyete başladığını, ismini ise Medikal'in Med'i ve Konya Ovası'nın 'Ova'sından aldığını söyledi. Konya'ya ait bir marka olan Medova'nın, Türkiye'nin diğer şehirlerinde de sağlık hizmetleri verecek bir grup hastaneler zincirinin ilk halkası olduğuna dikkat çeken Karaca, muhtarlara, hasta odaklı bir hastane olarak en ufak bir memnuniyetsizlik durumunda sıkıntının giderilmesi için ellerinden geleni yapacakları sözünü verdi.
Daha sonra söz alarak sağlığın önemine dikkat çeken ve Konya'nın sağlık hizmetleri açısından iftihar edilecek bir noktaya geldiğini dile getiren Konya Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Celalettin Doğan ise cenazesi nedeniyle toplantıya katılamayan Dernek Başkanı Celal Doğan ve dernek üyesi muhtarlar adına; kendilerini davet eden hastane yönetimine teşekkür etti.

"Hedef, referans kurum olmak"
Hastane Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kalafat da, Konya'nın yerel dinamikleri ile oluşturulan Medova markasının daha sonra farklı illerde yapılacak hastanelere, burada oluşturulan kurum kültürü ile kalifiye eleman yetiştireceğini belirterek, "Kaliteden ve etik ilkelerden ödün vermeden; sektördeki yenilikleri, gelişen teknolojiyi profesyonel ekipleri ile takip eden, uygulayan, hasta ve çalışan memnuniyetini amaç edinen bir yönetim anlayışını kurum kültürü haline dönüştürmek istiyoruz. Hedefimiz; uluslararası kalite standartlarına uygun hizmet anlayışıyla, bulunduğu coğrafyada sağlık sektörüne yön veren, referans bir kurum olmaktır" dedi.
Bacasız fabrika niteliğinde, 50 milyon dolarlık büyük bir yatırım olan hastanenin sadece Konya'dan değil, çevre illerden gelen hastalara da, başta yoğun bakım hizmeti olmak üzere tüm branşlarda sağlık hizmeti verdiğini kaydeden Kalafat konuşmasının sonunda yapılacak sağlık protokolü ile Selçuklu muhtarlarının, hastanenin sağlık hizmetlerinden indirimli faydalanabileceğine dikkat çekerek katılımlarından dolayı dernek üyeleri ve yönetimine teşekkür etti.
Bilgilendirme toplantısının ardından Genel Müdür Murat Kalafat ve İcra Kurulu Üyesi Dr. Seyit Karaca, muhtarlar ile birlikte hastane birimlerini dolaşarak soruları yanıtladı.
(MB-İP-Y)

15.01.2017 11:13:47 TSI
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