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Kardeş şehir Ağrılı öğrenciler Türel'in konuğu oldu

15 Ocak 2017 Pazar, 11:12
Kardeş şehir Ağrılı öğrenciler Türel'in konuğu oldu
Kardeş şehir Ağrılı öğrenciler Türel'in konuğu oldu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın kardeş şehri Ağrı'nın merkez ve köylerinde eğitim gören 38 öğrenci, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti. Hafta sonu tatillerini Antalya'da değerlendirecek olan öğrenciler, Aspendos Antik Kenti'nden, Hayvanat Bahçesi'ne, Kepez Kent Ormanı'ndan Akvaryum'a Antalya'nın çeşitli noktalarını ziyaret edecek.
Antalya ile Ağrı arasında diyalog ve işbirliği sağlamak amacıyla Gönül Köprüsü projesi kapsamında daha önce Ağrı'yı ziyaret eden Başkan Türel'e bu kez Ağrılı öğrenciler misafir oldu. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda öğrencilerle buluşan Menderes Türel'e AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer eşlik etti. Öğrencilerle tek tek selamlaşan ve sohbet eden Türel, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Öğrencilerden gelen soruları cevaplandıran Başkan Türel, öğrencilerin taleplerini de dinledi. Ağrı Vali Yerlikaya Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Muhammet Atılmış, Antalya'yı çok beğendiğini ifade ederek, Antalya çok düzenli ve güzel bir şehir, bunu nasıl başarıyorsunuz sorusuna, "Çalışıyoruz" yanıtını veren Türel, şöyle devam etti; "Hiçbir netice gayretsiz olmuyor. Onun için sizler de özellikle bu yaşlarda derslerinize çalışarak geleceğinize katkı yapmaya çalışıyorsunuz. Eğer sokaklarda oyun oynayarak, evde bilgisayar başında oyunlarla vakit geçirerek geleceğe kendinizi hazırlamazsanız, o zaman tabi ki gelecekte ideallerinize kavuşmanız mümkün değil. Şehirler de insanlar gibidir. Şehirlerde çalışan insan olunca, şehirlerde de gelecekle ilgili güzellikleri görmek mümkün. Ben ilk 2004 -2009 arasında belediye başkanıydım ondan sonra da seçimleri kaybettim sonra 2014'te yeniden seçildim. İlk 5 senede yaptıklarımız ortada. Antalya'yı bu hale getirmek için altyapı ve üst yapısıyla çok uğraştık. Ondan sonraki 5 senede pek gayret olmayınca hizmette geri kaldı. Şimdi birçok önemli hizmetle memleketimizi, Antalya'yı tanıştırıyoruz. Eğer hizmete yönelik bir gayretin olursa böyle düzenli şehirler olur. Ondan farklı gayretlerin olursa, şehri ihmal edersen o zaman da maalesef şehirde güzellikler görmek zorlaşıyor"
Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Nurşen Bayram, kendilerini ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür ederek "Ağrı Antalya'nın çeyreğidir aslında. Biz Ağrı'yı Antalya gibi yapmaya çalışacağız bundan emin olabilirsiniz. Biz de ilerde bir gün sizin gibi kendi memleketimize, kendi ülkemize, vatanımıza güzel hizmetler etmek isteriz. Antalya kadar yapamasak da Ağrı için çabalayacağız. Sizi Ağrı'ya bekliyoruz. Gelin tarihi yerlerimizi beraber gezelim. İshak Paşa Sarayı, Ali Baba Türbesi, kaplıcalarımız... Biz de kendi yöremizi size tanıtmak isteriz" dedi.
' Çalışırsanız olur'
Nurşen Bayram'ın bu sözleri üzerine Başkan Türel, "Çalışırsanız, Allah da izin verdikten sonra her şey olur. Bugünden bu kararlılığın varsa Ağrı'ya belediye başkanı da olursun, Vali de olursun çok güzel hizmetler yaparsın. Her işin başı şu okuduğunuz sıralardan geçiyor. Buralarda başarısız olursanız, gelecekten bir şey beklemeyin. Bugün okuduğunuz okullardaki başarı geleceğinizin en önemli garantisidir. Ben geldiğimde Ağrı'da şehir merkezinde kaldığım için o tarihi yerlere gidecek fırsat bulamamıştım. Ağrı'ya tekrar geldiğimde beni yalnız bırakmayın birlikte gezelim" diye konuştu.
Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Berfin Aykut ve Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu öğrencisi Atilla Kurhan'ın konferans salonu ve laboratuvar talebi üzerine konu ile ilgili öğretmenlerden bilgi alan Başkan Türel, sürecin takipçisi olacağını ifade etti. Son olarak öğrencilere yeni meclis salonunu gezdiren Türel, öğrencilere okullarında ve hayatlarında başarılar diledi, Antalya'nın tadını çıkarmalarını istedi.
Ağrılı öğrenciler düzenlenen program kapsamında, Düden Şelalesi, Kepez Kent Ormanı, Hayvanat Bahçesi ve Akvaryum'u, Aspendos Antik Kenti, Expo Fuar Alanı, Kaleiçi, Yat Limanı, Oyuncak Müzesi'ni gezecek.

15.01.2017 11:14:52 TSI
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