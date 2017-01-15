YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzincan Havalimanını 27 bin yolcu kullandı

Erzincan Havalimanını 27 bin yolcu kullandı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Aralık ayında Erzincan Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 27 bin 103 oldu. 2016 Yılı Aralık ayında Erzincan Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 214'e ulaştı. 2016 Yılı Aralık ayında Erzincan Havalimanı Yük trafiği ise yüzde 4 artışla toplamda 196 ton olarak gerçekleşti. 2016 Yılı Aralık Sonu gerçekleşmelerine göre; Erzincan Havalimanı'ndan; bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 348.162 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 9 artışla 2 bin 877'ye, yük trafiği ise yüzde 9 artışla 3 bin 68 tona ulaştı.

(FG-AA-Y)



15.01.2017 11:19:52 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER