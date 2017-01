YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep bürokrat ve siyasetçilerinden Almanya çıkarması

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep siyasetçileri ve bürokratları Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen Domotex 2017 fuarına katılan Gaziantepli finmaları yalnız bırakmadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri ve OSB Başkanı Deniz Köken, Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur Almanya'nın Hannover kentinde açılan ve dünyanın en büyük halı fuarı olan Domotex 2017'ye katılan Gaziantepli firmaları yalnız bırakmadı. Fuara katılmak için Almanya'ya giden Köken, Özkeçeci ve Uğur fuarın ilk gününden itibaren halı firmalarına ait stantları ziyaret ederek GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan ve Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer'den bilgi aldı. 14 Ocak 2017 tarihinde açılan fuarın ilk gününde Gaziantepli halıcıları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve OSB Başkanı Deniz Köken, Ak Parti İl Başkanı Eyüp Özkececi ve Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur, fuar alanını gezdi. Güneydoğu Halı İhracatçı Birlikleri Başkanı Salahattin Kaplan'ı Kaplan Kardaşler Carpet standında ziyaret eden Deniz Köken, Eyüp Özkececi ve Halil Uğur, fuar hakkında bilgi aldılar. Fuarın ilk günden itibaren büyük bir hareketlilik içerisinde geçtiğini belirten GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye genelinden fuara 174 firmanın katıldığını ve bu sayının 81'inin Gaziantepli halı firmaları olduğuna dikkat çekti. Kaplan Gaziantep'ten bürokrasi, iş ve siyaset dünyasının fuardaki firmaların ziyaretini önemsediklerini belirterek, ziyaretlerin katılımcı firmalara moral olduğunu sözlerine ekledi. Kaplan fuar süresince GAİB standından katılımcı firmalara her türlü teknik desteğin verileceğini de ifade ederek "GAİB ilk kez bu yıl fuarda gerçekleştirilen URGE projesi kapsamında büyük bir stant açkıştır. Bu alanda 12 halı firmamız ilk kez fuara katılımcı olarak gelerek ürünlerini sergileme şansı yakalamış olup GAİB bünyesine görev yapan görevlilerimizde firmalarımıza her türlü konuda yardımcı olmaktadır. Fuarın başarılı geçmesi için elimizden gelenleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.



"Halıcılarımızın her zaman yanında yer almaya devam edeceğiz"

Halı sektörünün Gaziantep sanayisi için büyük önem taşıdığını ifade eden Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci halı sektörünün gelişmesi ve yenilikleri yatından takip etmesinde fuarların önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Gaziantepli halıcılarımızın dünyanın bütün ülkelerine halı satabilmek ve ülke ekonomisine katma değer sağlayabilmek için, var güçleriyle çalışıyorlar. Bizlerde böyle büyük bir fuarda onları yalnız bırakmak istemedik. Gaziantepli halı firmalarımıza destek için buradayız. Fuara katılan firmalarımızı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Herkesin morali yüksek. Burada gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları yapılan iş görüşmeleri önümüzdeki süreçlerde ekonomimize katma değer olarak geri dönecektir. Fuar ile ilgili yaşanan her türlü sorunu yerinde görerek gelecek yıllarda, nasıl daha iyi olabileceğimizi, firmalarımızın bu tür faaliyetlerine nasıl daha çok destek verebileceğimizi belirlemek için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gururla söylemek gerekir ki Gaziantep'te çok önemli bir ihracat kültürü gelişmiş. Sanayi ve ihracat kültürü bir birinin tamamlayıcısıdır. Fuarda dikkatimizi çeken önemli olaylardan biriside genç kuşak sanayicilerimizin yabancı dile ve dünya ticaretine vakıf olması. Fuarın halıcılarımız için başarılı geçmesini diliyorum" dedi.



"Halıcılarımızın yüksek moralli gördük"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve OSB Başkanı Deniz Köken Domotex'in Gaziantepli halıcılar için büyük önem taşıdığını ve halı sektörünün gelişmesinde yeniliklerin yakından takibinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgemizde yer alan halı firmalarımızdan 81 firmamızın Domotex 2017 Hannover Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarında standı var. Fuarı yerinde görmek için buraya geldik. Fuara katılan firmalarımızın stantlarını ziyaret ettik. Bütün firmalarımızın moralleri çok yüksek. Bunun devamını sağlamamız lazım. Daha güçlü firmalar, daha güçlü ihracatlar yaparak geleceğe daha güvenli bakmamız lazım. Fuara katılımcılar gibi bizlerde fuardaki haraketlilikten büyük moral bulduk. Firmalarımızın bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.



"İhracatı arttırmak için her türlü çabayı destekliyoruz"

Domotex Hannover 2017 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarında gerek Türkiye'nin farklı illerinden katılan gerekse Gaziantep'ten katılan firmaların yüksek bir morale sahip olmasının kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Ak Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur ihracatın arttırılması yönünde gerekeni yerine getirmeye devam edeceklerini ifade ederek, fuarın Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Ziyaretin ardından firmaların stantlarını ziyaret ederek fuarla ilgili bilgiler alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri ve OSB Başkanı Deniz Köken, Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur fuara katılım sağlayan firmaları kutlayarak başarı diledi.

