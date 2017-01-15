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Kilis Belediyesi çöp toplamada büyükşehirleri geride bıraktı

15 Ocak 2017 Pazar, 11:27
Kilis Belediyesi çöp toplamada büyükşehirleri geride bıraktı
Kilis Belediyesi çöp toplamada büyükşehirleri geride bıraktı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hafta sonu olmasına rağmen temizlik çalışmalarına hız verirken, çöp toplamada büyükşehirleri geride bıraktı.
Türkiye'de nüfus ortalamasına göre, çöp toplamada büyükşehirleri daha geride bırakan Kilis Belediyesi kent genelinde çöp toplama ve temizlik çalışmalarına hız verdi. Tüm belediyelere uygulanan Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre bin 396 belediyenin 1 391'inde atık hizmeti verildiği tespit edildi. Atık hizmeti verilen belediyelerden 28 milyon ton atık toplandığı belirlendi. Anket sonuçlarına göre belediyelerde toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,08 kilogram olarak hesaplandı. Üç büyük şehrimizde ise toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı İstanbul için 1,16 kilogram, Ankara için 1,10 kilogram, İzmir için 1,12 kilogram olarak belirlendi. Gaziantep'te kişi başı günlük atık miktarı 0,85 kilogram olurken, Adıyaman'da kişi başı günlük atık miktarı 1,05 kg. oldu. Kilis'te kişi başı günlük atık miktarı 1,20 kilogram oldu. Çöp toplamada Kilis'in bir çok büyükşehri geride bıraktığı öğrenildi.
(MAD-Y)

15.01.2017 11:31:52 TSI
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