Medicana'da 'Kalp Gözü Açık Olanlar' Sergisi

KONYA (İHA) - Medicana Konya Hastanesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası için (7-14 Ocak) hastane bünyesinde 'Kalp Gözü Açık Olanlar' adlı bir sergi gerçekleştirdi.

Tüm dünya'da ve Türkiye'de görme yetisini doğuştan veya sonradan kaybetmiş fakat hayata küsmeden üreticiliğine devam eden ve kendini fark ettirme bilinci ile ortaya güzel çalışmalar, eserler çıkaran örnek kişilerin resim sergisi hastane içerisinde sergilendi. Hasta ve hasta yakınlarının ilgisi yanında hastane personelinin de dikkatini çeken ve farkındalık oluşturan bu sergi, tüm insanların her an engelli adayı olabileceklerinin de altını çizmiş oldu.

Sergide Aşık Veysel, Lokman Ayva, Eşref Armağan, Hellen Keller, Hüseyin Cemil Meriç, Jorge Luis Borges, Kani Karaca, Gültekin Yazgan, Rodrigo ve Stevie Wonder gibi kalp gözü açık olan, hayatlarının ışığını kendileri yakan başarılı insanların resimleri ve kısa hayat öyküleri yer aldı.

15.01.2017 11:38:30 TSI

