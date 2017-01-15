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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın babası toprağa verildi

15 Ocak 2017 Pazar, 12:25
SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın babası toprağa verildi

(Fotoğraflı)

Müslüm Dalda
ŞANLIURFA (İHA) - Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın babası Hacı Muhammet Bağlı'nın cenazesi Şanlıurfa'da defnedildi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın babası Hacı Muhammet Bağlı'nın cenazesi Şanlıurfa'ya getirildi. Bozova ilçesine bağlı Kındırali kırsal Mahallesine götürülen cenaze, gece saatlerinde defnedildi. Cenaze törenine SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın yanı sıra AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili ve MKYK üyesi Mazhar Bağlı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasiler, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.
(Şİ-SD-Y)

15.01.2017 12:30:09 TSI
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