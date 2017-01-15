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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Deve güreşini fotoğraflamak için Çanakkale'den geldi

15 Ocak 2017 Pazar, 12:33
Deve güreşini fotoğraflamak için Çanakkale'den geldi
Deve güreşini fotoğraflamak için Çanakkale'den geldi

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çanakkaleli Osman Nuri Boran, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Başkanlar Kurulu Üyeleri 'nin de izlediği deve güreşini baştan sona fotoğrafladı. Yörede düzenlenen bütün deve güreşlerine gittiğini anlatan Boran, fotoğrafları bin 500 izleyicisi olan sosyal medya sayfasında paylaştığını söyledi.
Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan 46 yaşındaki Osman Nuri Boran, Burhaniye'de katıldığı deve güreşlerinde çok sayıda fotoğraf çekti. Burhaniye Arena'daki güreşleri baştan sona izleyen Boran, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyledi. 5 yıldan bu yana fotoğraf çektiğini anlatan Osman Nuri Boran," Amatörce fotoğraf çekiyorum. Özellikle deve güreşlerini fotoğraflamayı çok seviyorum. Bölgede nerede güreş olursa gidiyorum. Bu fotoğrafları da sosyal medyada Byboran imzasıyla paylaşıyorum. Bin 500 dolayında takipçim var. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum" dedi.
(FT-

15.01.2017 12:38:08 TSI
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