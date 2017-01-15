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Sümer Mahalle Meclisi Başkan Kurt ile buluştu



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ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Kent Konseyi Sümer Mahalle Meclisi Başkanı Umut Ulutaş, yeni dönem yürütme kurulu üyeleri ve mahalle meclisi üyeleri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u makamında ziyaret etti.

Başka Kurt, yeni dönemde Mahalle Meclisi Başkanı Ulutaş ve yürütme kurulu üyelerine başarılar diledi. Mahalle meclislerinin önemine değinen Başkan Kurt, belediye olarak her zaman mahalle meclislerinin destekçisi olacaklarının sözünü verdi. Mahalle meclislerinin çok iyi işler yaptıklarını belirten Başkan Kurt, vatandaşların bu sayede yönetimde söz sahibi olduğunu belirtti.

(MK-Y)



15.01.2017 12:44:01 TSI

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