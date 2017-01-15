15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sümer Mahalle Meclisi Başkan Kurt ile buluştu

15 Ocak 2017 Pazar, 12:39
Sümer Mahalle Meclisi Başkan Kurt ile buluştu
Sümer Mahalle Meclisi Başkan Kurt ile buluştu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Kent Konseyi Sümer Mahalle Meclisi Başkanı Umut Ulutaş, yeni dönem yürütme kurulu üyeleri ve mahalle meclisi üyeleri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u makamında ziyaret etti.
Başka Kurt, yeni dönemde Mahalle Meclisi Başkanı Ulutaş ve yürütme kurulu üyelerine başarılar diledi. Mahalle meclislerinin önemine değinen Başkan Kurt, belediye olarak her zaman mahalle meclislerinin destekçisi olacaklarının sözünü verdi. Mahalle meclislerinin çok iyi işler yaptıklarını belirten Başkan Kurt, vatandaşların bu sayede yönetimde söz sahibi olduğunu belirtti.
(MK-Y)

15.01.2017 12:44:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarının yardımına koşuyor
YEREL

ODUNPAZARI BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARININ YARDIMINA KOŞUYOR
İHA muhabiri askere uğurlandı
YEREL

İHA MUHABİRİ ASKERE UĞURLANDI
DAK çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

DAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Başkan Kurt'tan Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi açıklaması
YEREL

BAŞKAN KURT'TAN HAMAMYOLU PARK VE MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ AÇIKLAMASI
TEMA'dan Başkan Kurt'a teşekkür
YEREL

TEMA'DAN BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR
AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları referanduma hazır
YEREL

AK PARTİ TEPEBAŞI GENÇLİK KOLLARI REFERANDUMA HAZIR
Eskişehir'de 3 polis FETÖ'den gözaltına alındı
YEREL

ESKİŞEHİR'DE 3 POLİS FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI
Eskişehir'de asayiş uygulaması
YEREL

ESKİŞEHİR'DE ASAYİŞ UYGULAMASI
Ak Parti heyeti Mihalgazi'de
YEREL

AK PARTİ HEYETİ MİHALGAZİ'DE
Final stresini mangal partisiyle attılar
YEREL

FİNAL STRESİNİ MANGAL PARTİSİYLE ATTILAR