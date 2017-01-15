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Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarının yardımına koşuyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlık Merkezi, soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının yardımına koşuyor.

İlçe genelinde belirlenen noktalarda sokak hayvanları için yiyecek ulaştıran ekipler, bir yandan da tedaviye muhtaç sokak hayvanlarını tespit ederek, bakım için Hayvan Sağlık Merkezi'ne götürüyor. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmadığını belirten yetkililer, hazırlanan yiyeceklerin sokak hayvanlarının sağlığı için büyük önem taşıdığını kaydetti.

(MK-AŞ-Y)



15.01.2017 12:52:11 TSI

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