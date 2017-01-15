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AK Parti'de 'Büyük Güç Türkiye' programı başladı



DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Ar-Ge Birim Başkanlığınca yürütülen "Büyük Güç Türkiye" eğitim programı Diyarbakır'da başladı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Siyaset Akademisi'nin, AK Parti tarafından sürdürülen bir eğitim faaliyeti olmasına rağmen parti ve siyasal görüş ayırt edilmeksizin herkesin katılabileceği bir eğitim programı olduğunu kaydetti. Siyaset Akademisi'nin amacının, siyaseten güçlü, bilinçli, kendine güvenen, siyasi alanda fikir üretebilen, bu arenada "Ben de varım" diyebilen nitelikli vatandaşlar yetiştirmek olduğunu anlatan Akar, "Bu münasebetle siyaset akademisi öğrenci alırken siyasi düşüncesine bakmaz. AK Partiye üye olup olmadığını göz önünde bulundurmaz. Çünkü nitelikli siyasetçi nerede olursa olsun muhakkak hayata bir katkı verir düşüncesiyle hareket eder. Asıl amacı seçmenin partiyle ilgisini arttırmanın yanı sıra siyasete yönelik toplumsal ilgiyi artırmak, katılımcılarını tarih, siyasi tarih, ekonomi, dış politika ve benzeri konularda aydınlatmak ve bilinçli bireyler yetiştirmektir" dedi.

(İHA-MP-Y)



15.01.2017 13:31:01 TSI

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