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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Ergene Havzası bilgilendirme toplantısı

15 Ocak 2017 Pazar, 13:37
Ergene Havzası bilgilendirme toplantısı
Ergene Havzası bilgilendirme toplantısı

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Ergene İlçesi Kaymakamlığı tarafından Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapımına devam edilen 5 adet müşterek atık su arıtma tesisi, derin deniz projesi, evsel atık su arıtma tesisleri ve diğer uygulamalarla alakalı bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapımına devam edilen 5 adet müşterek atık su arıtma tesisi, derin deniz projesi, evsel atık su arıtma tesisleri ve diğer uygulamalar ile alakalı Kaymakam Fatih Kızıltoprak ve Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan tarafından Ergene ilçesinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıda Avrupa'nın en uzun deşarj sistemini de içeren Türkiye'nin en büyük çevre projesinin hangi noktaya geldiği ve tamamlandığında Trakya halkı için sağlayacağı faydalarla alakalı bilgiler verildi.
(HLD-AŞ-Y)

15.01.2017 13:41:57 TSI
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