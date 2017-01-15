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Çatak'tan Halep halkına yardım

15 Ocak 2017 Pazar, 13:38
Çatak'tan Halep halkına yardım
Çatak'tan Halep halkına yardım

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan iki tır insani yardım malzemesi, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola dualarla uğurlandı.
Van'ın İpekyolu Caddesi üzerinde düzenlenen uğurlama töreninde Çatak Kaymakamı ve Çatak Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Çataklıların "Halep'te insanlık ölmesin" çağrısına kulak verdiğini söyledi. İlçede başlatılan insani yardım ve sosyal duyarlılık kampanyası çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirten Akgül, "Başbakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığının talebi üzerine 'Halep'te insanlık ölmesin' kampanyası kapsamında Çataklılar olarak bizde üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Toplanan yardımları iki tıra yükledik. Yardımlar yarın Halep halkına ulaşmış olacak. Tüm Çataklılardan Allah razı olsun. Halep'i yalnız bırakmadık. Orada ki insanlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Nasıl ki Kurtuluş Savaşında Pakistan'dan ve Afganistan'dan ülkemize yardımlar olduysa, aynı şuurda şimdi de görev bize düşüyor. Nerede bir Müslüman kardeşimiz darda kalmışsa, bizler her zaman yanında olacağız. Halep'e 40 ton buğday, 11 ton tuz, 200 kilogram pirinç ve bin 100 parça kıyafet yardımının bulunduğu 2 tırımızı yola çıkardık" diye konuştu.
İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu duanın ardından tırlar yola çıktı.
Uğurlamaya AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, İlçe Müftüsü İlhan Günay, kurum amirleri ve Çataklılar katıldı.
(MSA-Y)

15.01.2017 13:44:05 TSI
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