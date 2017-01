YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yıldırımlılar sağlıklı yaşamın püf noktalarını öğrendi

Yıldırımlılar sağlıklı yaşamın püf noktalarını öğrendi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Tiyatrodan konserlere, sergilerden söyleşilere kültür sanatın birçok alanında ünlü isimleri ilçe sakinleri ile bir araya getiren Yıldırım Belediyesi'nin son konuğu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Feridun Kunak oldu.

Sağlık konusunda düzenlediği söyleşilerle Yıldırımlıların önemli bilgiler edinmesini sağlayan Yıldırım Belediyesi, ünlü Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı, Op. Dr. Feridun Kunak'ı ağırladı. Yıldırım Belediyesi bünyesinde hizmet veren Millet Mahallesi Kadın Spor Merkezi'nde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 'Sağlık Olsun' adlı etkinlikte doğal, dengeli ve doğru beslenmenin önemi değerlendirildi. Sağlıklı yaşam için doğru beslenmenin ve egzersizin oldukça önemli olduğuna değinen Dr. Feridun Kunak, "Yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz, imkanlarımız doğrultusunda en faydalı olanı tüketmeye özen göstereceğiz. Spor yapmayı unuttuk, egzersiz yapmayı unuttuk, bunu ihmal etmeyeceğiz. Hiç bir şey yapamıyorsak tempolu yürüyeceğiz. Bir insanın en iyi doktoru kendisidir. Kendinizi iyi tanıyacaksınız. Çünkü bir insana iyi gelen bir başkasına iyi gelmeyebilir. Kendini tanıyacaksın ve senin için iyi gelen besinleri tüketeceksin" ifadelerini kullandı.

Kanserde erken teşhisin, hastalıktan kurtulmada büyük önem taşıdığını işaret eden Kunak, "Her an ve her dakika hepimiz kanser olabiliriz. Çok büyük biz üzüntü sonrası, çok büyük bir sıkılma sonrası, vücudunuza güzelce dikkat etmediğiniz zaman ve vücudunuzu yormanız neticesinde kanser ortaya çıkabilir. Özellikle hanımların meme kanseri konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü erken teşhisle yüzde 90 hatta yüzde 98 kurtarıyorsunuz. Kendi kendinize göğüs muayenesi yapmak önemli değil, çok önemli" diye konuştu.

Kanserden korunmada soğan ve sarımsağın önemine değinen Kunak, "Her gün orta boy bir soğanı rendeleyin ve sıkıp suyunu çıkarınız. Şeker hastası olmayanlar balla karıştırıp, diğerleri de yoğurtla karıştırıp yesinler. Diş sarımsakları soyun ve kabuklarıyla beraber sütün içine atın. Bir bardak sütün içine sekiz sarımsak atın ve kaynatın. Onları güzelce yiyebilirsiniz. Hepinizin ihmal ettiği soğan ve sarımsak çok önemli bir kanser koruyucusudur" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Feridun Kunak programın sonunda kendisine Yıldırımlılarla buluşma imkanı tanıyan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye teşekkür etti.

(AÇ)



15.01.2017 13:57:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER