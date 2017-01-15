15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yıldırımlılar sağlıklı yaşamın püf noktalarını öğrendi

15 Ocak 2017 Pazar, 13:53
Yıldırımlılar sağlıklı yaşamın püf noktalarını öğrendi
Yıldırımlılar sağlıklı yaşamın püf noktalarını öğrendi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Tiyatrodan konserlere, sergilerden söyleşilere kültür sanatın birçok alanında ünlü isimleri ilçe sakinleri ile bir araya getiren Yıldırım Belediyesi'nin son konuğu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Feridun Kunak oldu.
Sağlık konusunda düzenlediği söyleşilerle Yıldırımlıların önemli bilgiler edinmesini sağlayan Yıldırım Belediyesi, ünlü Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı, Op. Dr. Feridun Kunak'ı ağırladı. Yıldırım Belediyesi bünyesinde hizmet veren Millet Mahallesi Kadın Spor Merkezi'nde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 'Sağlık Olsun' adlı etkinlikte doğal, dengeli ve doğru beslenmenin önemi değerlendirildi. Sağlıklı yaşam için doğru beslenmenin ve egzersizin oldukça önemli olduğuna değinen Dr. Feridun Kunak, "Yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz, imkanlarımız doğrultusunda en faydalı olanı tüketmeye özen göstereceğiz. Spor yapmayı unuttuk, egzersiz yapmayı unuttuk, bunu ihmal etmeyeceğiz. Hiç bir şey yapamıyorsak tempolu yürüyeceğiz. Bir insanın en iyi doktoru kendisidir. Kendinizi iyi tanıyacaksınız. Çünkü bir insana iyi gelen bir başkasına iyi gelmeyebilir. Kendini tanıyacaksın ve senin için iyi gelen besinleri tüketeceksin" ifadelerini kullandı.
Kanserde erken teşhisin, hastalıktan kurtulmada büyük önem taşıdığını işaret eden Kunak, "Her an ve her dakika hepimiz kanser olabiliriz. Çok büyük biz üzüntü sonrası, çok büyük bir sıkılma sonrası, vücudunuza güzelce dikkat etmediğiniz zaman ve vücudunuzu yormanız neticesinde kanser ortaya çıkabilir. Özellikle hanımların meme kanseri konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü erken teşhisle yüzde 90 hatta yüzde 98 kurtarıyorsunuz. Kendi kendinize göğüs muayenesi yapmak önemli değil, çok önemli" diye konuştu.
Kanserden korunmada soğan ve sarımsağın önemine değinen Kunak, "Her gün orta boy bir soğanı rendeleyin ve sıkıp suyunu çıkarınız. Şeker hastası olmayanlar balla karıştırıp, diğerleri de yoğurtla karıştırıp yesinler. Diş sarımsakları soyun ve kabuklarıyla beraber sütün içine atın. Bir bardak sütün içine sekiz sarımsak atın ve kaynatın. Onları güzelce yiyebilirsiniz. Hepinizin ihmal ettiği soğan ve sarımsak çok önemli bir kanser koruyucusudur" ifadelerini kullandı.
Op. Dr. Feridun Kunak programın sonunda kendisine Yıldırımlılarla buluşma imkanı tanıyan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye teşekkür etti.
(AÇ)

15.01.2017 13:57:41 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım Belediyesi'nden yüzde 30 tasarruf
YEREL

YILDIRIM BELEDİYESİ'NDEN YÜZDE 30 TASARRUF
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe:
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTEPE:
Bebe Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı
YEREL

BEBE ÇOCUK HAZIR GİYİM VE ÇOCUK İHTİYAÇLARI FUARI
Çiftçinin kazancı yerli üretimde
YEREL

ÇİFTÇİNİN KAZANCI YERLİ ÜRETİMDE
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Birinci olmak için kıyasıya yarıştılar
YEREL

BİRİNCİ OLMAK İÇİN KIYASIYA YARIŞTILAR
Bozbey karavanıyla mahalle mahalle geziyor
YEREL

BOZBEY KARAVANIYLA MAHALLE MAHALLE GEZİYOR
Bursa'da yangın
YEREL

BURSA'DA YANGIN
Bursa'da kayıp engelli ölü bulundu
YEREL

BURSA'DA KAYIP ENGELLİ ÖLÜ BULUNDU

Mudanya İlçe Tarım Müdürü Çınar'a veda yemeği
YEREL

MUDANYA İLÇE TARIM MÜDÜRÜ ÇINAR'A VEDA YEMEĞİ
Karacabey 'akıllı kent' oluyor
YEREL

KARACABEY 'AKILLI KENT' OLUYOR
Uludağ'da lodos kar seviyesini düşürdü
YEREL

ULUDAĞ'DA LODOS KAR SEVİYESİNİ DÜŞÜRDÜ
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL

OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYENLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Bursaspor mağlubiyete üzülüyor
YEREL

BURSASPOR MAĞLUBİYETE ÜZÜLÜYOR
Bursa'da iş kazası: 1 ölü
YEREL

BURSA'DA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ
&quot;Bursa 3. Hamsi ve Kültür Festivali&quot;
YEREL

"BURSA 3. HAMSİ VE KÜLTÜR FESTİVALİ"
2. Türkiye Festival Voleybol Turnuvası
YEREL

2. TÜRKİYE FESTİVAL VOLEYBOL TURNUVASI
Yıldırım'dan Sarıkamış'a ağıt
YEREL

YILDIRIM'DAN SARIKAMIŞ'A AĞIT
Yediselviler aile sağlığı merkezine kavuşuyor
YEREL

YEDİSELVİLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE KAVUŞUYOR
Bursa'da teleferik seferlerine lodos engeli
YEREL

BURSA'DA TELEFERİK SEFERLERİNE LODOS ENGELİ
Bursa'daki uyuşturucu operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Termal tesislerde sömestir tatilinde yoğunluk bekleniyor
YEREL

TERMAL TESİSLERDE SÖMESTİR TATİLİNDE YOĞUNLUK BEKLENİYOR
Bursa'da tarihi eser operasyonu
YEREL

BURSA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU