15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Esnaf odaları "Avrupa Birliği Hibe Fonu" tanıtım toplantısına katıldı

15 Ocak 2017 Pazar, 13:59
Esnaf odaları "Avrupa Birliği Hibe Fonu" tanıtım toplantısına katıldı
Esnaf odaları "Avrupa Birliği Hibe Fonu" tanıtım toplantısına katıldı

(Fotoğraflı)

Salih Bakıcı
BURSA (İHA) - Bursa İnegöl'deki esnaf odaları başkanları, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından düzenlenen "Avrupa Birliği Hibe Fonu" tanıtım toplantısında bir araya geldi. BESOB Başkanı Arif Tak, Bursa bölgesinde 5 bin kişinin bu projeden faydalanabileceğini ifade etti.
Toplantıda konuşan BESOB Başkanı Arif Tak, "Avrupa Birliği'nden alınan bir proje var. Bu proje sayın Bakanlığımızın içinde olduğu, TESK'in içinde olduğu ve 8 birliğin içinde olduğu bir proje. Bu 8 birlikten bir tanesi de BESOB'tur. 7 milyon avroluk bir proje. Bu projede 23 bin 500 esnaf ve sanatkâr eğitilecek. Bize düşen rakam 4 bin 200 civarındaydı. Bunu 5 bine bağladık. İlçeleri dolaşıyoruz. Buralarda gördüğümüz heyecanlar bizi mest ediyor. Bu toplantıyı tertip edenlere ve katılanlara teşekkür ediyoruz. Bursa, Ankara, Ordu, Erzurum, Urfa, Gaziantep, Mersin ve Manisa'da bu proje hayata geçiriliyor. Nisan sonuna kadar eğitimler bitecek, sene sonuna kadar da raporlar hazırlanarak AB'ye sunulacak. Siz, esnaf ve sanatkârların temsilcisisiniz, birer hizmetkârsınız, bu hizmetkârlığınızı bu projede yerine getirin. Bursa'mız hakikatten önemli bir yer. İnegöl'de 6 bin civarında esnaf ve sanatkârımız var. Büyük ilçeleri dolaşıp bilgilendiriyoruz, fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bu projeye sahip çıkın. Bize çok şeyler öğretecek. Tam faal olarak neticeye ulaştığında birçok proje de bizi takip edecek. Almanya'yı gezdim. Methedilecek kadar değiller, aşağı yukarı aynı seviyedeyiz, bazı konularda öne geçmişiz. Hiçbir şekilde eziklik duymayalım. Varız, güçlüyüz, kazanıp memleketi ayakta tutacağız. Memleketin temel direği biziz" dedi.
Kaymakam Ali Akça ise, "Hayatın en önemli kuralı değişim ve dönüşümdür. Eğer siz bu değişim ve dönüşümü iyi idare edemezseniz o kural sizi çarklar arasına alarak silindir gibi ezer, öğütür. Bırakın insanları ve kurumları, devletleri bile ezip yok ediyor. Değişim ve dönüşüm böyle bir kural Biz öyle davranmalıyız ki bu değişim ve dönüşümü yönetebilmeliyiz. Bu projeyle de bu hedefleniyor. Bahsettiğim kaideden en fazla etkilenen kesim esnaflardır. Sizi negatif etkileyen hususları ortadan kaldırmak için böyle bir proje hayata geçirmişler. Kaç bin piksel olursa olsun hiçbiri siyah beyaz fotoğrafların tadını vermez. Esnaflar da bu şekilde. Esnaf sözcüğünün o kadar merhametli bir çağrışımı var ki esnaflarla ilgili bir program olduğunda çocukluğuma gitmek, mutlu olmak istiyorum, o yüzden sizlerle bir aradayım. Bu projeden faydalanın. Buradan herhangi bir hususu hayatınızda kural, faaliyet olarak uygulamaya koyarsanız sizin için güzel olur. Esnaflar bu toplumun bel kemiğidir" diye konuştu.
(SB-AÇ-Y)

15.01.2017 14:03:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer'de sanat mahallelere taşınıyor
YEREL

NİLÜFER'DE SANAT MAHALLELERE TAŞINIYOR
Elit Lig'de Yıldırım farkı
YEREL

ELİT LİG'DE YILDIRIM FARKI
Uludağ hafta sonu doldu taştı
YEREL

ULUDAĞ HAFTA SONU DOLDU TAŞTI
Yıldırımlılar sağlıklı yaşamın püf noktalarını öğrendi
YEREL

YILDIRIMLILAR SAĞLIKLI YAŞAMIN PÜF NOKTALARINI ÖĞRENDİ
Yıldırım Belediyesi'nden yüzde 30 tasarruf
YEREL

YILDIRIM BELEDİYESİ'NDEN YÜZDE 30 TASARRUF
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe:
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTEPE:
Bebe Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı
YEREL

BEBE ÇOCUK HAZIR GİYİM VE ÇOCUK İHTİYAÇLARI FUARI
Çiftçinin kazancı yerli üretimde
YEREL

ÇİFTÇİNİN KAZANCI YERLİ ÜRETİMDE
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

BURSA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Birinci olmak için kıyasıya yarıştılar
YEREL

BİRİNCİ OLMAK İÇİN KIYASIYA YARIŞTILAR
Bozbey karavanıyla mahalle mahalle geziyor
YEREL

BOZBEY KARAVANIYLA MAHALLE MAHALLE GEZİYOR
Bursa'da yangın
YEREL

BURSA'DA YANGIN
Bursa'da kayıp engelli ölü bulundu
YEREL

BURSA'DA KAYIP ENGELLİ ÖLÜ BULUNDU

Mudanya İlçe Tarım Müdürü Çınar'a veda yemeği
YEREL

MUDANYA İLÇE TARIM MÜDÜRÜ ÇINAR'A VEDA YEMEĞİ
Karacabey 'akıllı kent' oluyor
YEREL

KARACABEY 'AKILLI KENT' OLUYOR
Uludağ'da lodos kar seviyesini düşürdü
YEREL

ULUDAĞ'DA LODOS KAR SEVİYESİNİ DÜŞÜRDÜ
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL

OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYENLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Bursaspor mağlubiyete üzülüyor
YEREL

BURSASPOR MAĞLUBİYETE ÜZÜLÜYOR
Bursa'da iş kazası: 1 ölü
YEREL

BURSA'DA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ
&quot;Bursa 3. Hamsi ve Kültür Festivali&quot;
YEREL

"BURSA 3. HAMSİ VE KÜLTÜR FESTİVALİ"
2. Türkiye Festival Voleybol Turnuvası
YEREL

2. TÜRKİYE FESTİVAL VOLEYBOL TURNUVASI
Yıldırım'dan Sarıkamış'a ağıt
YEREL

YILDIRIM'DAN SARIKAMIŞ'A AĞIT
Yediselviler aile sağlığı merkezine kavuşuyor
YEREL

YEDİSELVİLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE KAVUŞUYOR