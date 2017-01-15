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Esnaf odaları "Avrupa Birliği Hibe Fonu" tanıtım toplantısına katıldı



(Fotoğraflı)



Salih Bakıcı

BURSA (İHA) - Bursa İnegöl'deki esnaf odaları başkanları, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından düzenlenen "Avrupa Birliği Hibe Fonu" tanıtım toplantısında bir araya geldi. BESOB Başkanı Arif Tak, Bursa bölgesinde 5 bin kişinin bu projeden faydalanabileceğini ifade etti.

Toplantıda konuşan BESOB Başkanı Arif Tak, "Avrupa Birliği'nden alınan bir proje var. Bu proje sayın Bakanlığımızın içinde olduğu, TESK'in içinde olduğu ve 8 birliğin içinde olduğu bir proje. Bu 8 birlikten bir tanesi de BESOB'tur. 7 milyon avroluk bir proje. Bu projede 23 bin 500 esnaf ve sanatkâr eğitilecek. Bize düşen rakam 4 bin 200 civarındaydı. Bunu 5 bine bağladık. İlçeleri dolaşıyoruz. Buralarda gördüğümüz heyecanlar bizi mest ediyor. Bu toplantıyı tertip edenlere ve katılanlara teşekkür ediyoruz. Bursa, Ankara, Ordu, Erzurum, Urfa, Gaziantep, Mersin ve Manisa'da bu proje hayata geçiriliyor. Nisan sonuna kadar eğitimler bitecek, sene sonuna kadar da raporlar hazırlanarak AB'ye sunulacak. Siz, esnaf ve sanatkârların temsilcisisiniz, birer hizmetkârsınız, bu hizmetkârlığınızı bu projede yerine getirin. Bursa'mız hakikatten önemli bir yer. İnegöl'de 6 bin civarında esnaf ve sanatkârımız var. Büyük ilçeleri dolaşıp bilgilendiriyoruz, fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bu projeye sahip çıkın. Bize çok şeyler öğretecek. Tam faal olarak neticeye ulaştığında birçok proje de bizi takip edecek. Almanya'yı gezdim. Methedilecek kadar değiller, aşağı yukarı aynı seviyedeyiz, bazı konularda öne geçmişiz. Hiçbir şekilde eziklik duymayalım. Varız, güçlüyüz, kazanıp memleketi ayakta tutacağız. Memleketin temel direği biziz" dedi.

Kaymakam Ali Akça ise, "Hayatın en önemli kuralı değişim ve dönüşümdür. Eğer siz bu değişim ve dönüşümü iyi idare edemezseniz o kural sizi çarklar arasına alarak silindir gibi ezer, öğütür. Bırakın insanları ve kurumları, devletleri bile ezip yok ediyor. Değişim ve dönüşüm böyle bir kural Biz öyle davranmalıyız ki bu değişim ve dönüşümü yönetebilmeliyiz. Bu projeyle de bu hedefleniyor. Bahsettiğim kaideden en fazla etkilenen kesim esnaflardır. Sizi negatif etkileyen hususları ortadan kaldırmak için böyle bir proje hayata geçirmişler. Kaç bin piksel olursa olsun hiçbiri siyah beyaz fotoğrafların tadını vermez. Esnaflar da bu şekilde. Esnaf sözcüğünün o kadar merhametli bir çağrışımı var ki esnaflarla ilgili bir program olduğunda çocukluğuma gitmek, mutlu olmak istiyorum, o yüzden sizlerle bir aradayım. Bu projeden faydalanın. Buradan herhangi bir hususu hayatınızda kural, faaliyet olarak uygulamaya koyarsanız sizin için güzel olur. Esnaflar bu toplumun bel kemiğidir" diye konuştu.

(SB-AÇ-Y)



15.01.2017 14:03:30 TSI

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