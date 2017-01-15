15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da bayan hentbol şöleni

15 Ocak 2017 Pazar, 14:14
Adana'da bayan hentbol şöleni

ADANA (İHA) - Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları, 17-19 Ocak tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Adana'da gerçekleştirilecek.
Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda 3 gün sürecek müsabakalarda Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK, Zağnosspor, Üsküdar Belediyesi, Artsam Koleji takımları mücadele verecek.
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları'nın ilk maçı 17 Ocak Salı günü saat 15.00'de Zağnosspor-Üsküdar Belediyesi arasında oynanacak. Saat 17.00'de ise Adana Büyükşehir Belediyesi GSK-Artsam Koleji karşı karşıya gelecek.
Turnuvanın ikinci gününde saat 15.00'de Üsküdar Belediyesi-Artsam Koleji maçı var. 17.00'de de Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK- Zağnosspor karşılaşacak.
Organizasyonun son günü olan 19 Ocak günü saat 15.00'de Zağnosspor- Artsam Koleji, saat 17.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK-Üsküdar Belediyesi karşılaşmaları oynanacak.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bürokratları, 17-19 tarihleri arasında Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyon için hazırlıklarını tamamladı.
(ADN-Y)

15.01.2017 14:19:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengine saldırı
YEREL

ŞEHİT CENAZESİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİNE SALDIRI

Hayati Koca &quot;Masiva&quot;yı okurlarına imzaladı
YEREL

HAYATİ KOCA "MASİVA"YI OKURLARINA İMZALADI
Sözlü: &quot;Esnaf, şehir ekonomisinin bel kemiğidir&quot;
YEREL

SÖZLÜ: "ESNAF, ŞEHİR EKONOMİSİNİN BEL KEMİĞİDİR"
Adana'da kar eğlencesi
YEREL

ADANA'DA KAR EĞLENCESİ
15 Temmuz şehit ve gazileri futbolla anıldı
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİLERİ FUTBOLLA ANILDI
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaya son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ KAYA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu 20. yılını kutladı
YEREL

SEYHAN BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU 20. YILINI KUTLADI
Adana İtfaiyesinde eğitim ve tatbikat çalışmaları
YEREL

ADANA İTFAİYESİNDE EĞİTİM VE TATBİKAT ÇALIŞMALARI
Aladağ'da kıl keçisi, ceviz ve elma fidanı dağıtıldı
YEREL

ALADAĞ'DA KIL KEÇİSİ, CEVİZ VE ELMA FİDANI DAĞITILDI
Kepçeyle duvarı delerek güvercin çaldılar
YEREL

KEPÇEYLE DUVARI DELEREK GÜVERCİN ÇALDILAR
Sarıçamlı kadınlar zumba ve plates yapacak
YEREL

SARIÇAMLI KADINLAR ZUMBA VE PLATES YAPACAK
Çetin'den engelliye akülü araç sözü
YEREL

ÇETİN'DEN ENGELLİYE AKÜLÜ ARAÇ SÖZÜ
Av tüfeğini temizlerken canından oldu
YEREL

AV TÜFEĞİNİ TEMİZLERKEN CANINDAN OLDU
Adana’da Cumhurbaşkanına hakaret iddiası
YEREL

ADANA’DA CUMHURBAŞKANINA HAKARET İDDİASI
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Adana'da özel öğrenci yurdundaki yangın
YEREL

ADANA'DA ÖZEL ÖĞRENCİ YURDUNDAKİ YANGIN
Bitlis'teki terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Cumhurbaşkanı'na hakaretten 4 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Adana'da ev yangını
YEREL

ADANA'DA EV YANGINI
Başkan Saygılı: &quot;Türk Kızılayı iyiliğin amiral gemisidir&quot;
YEREL

BAŞKAN SAYGILI: "TÜRK KIZILAYI İYİLİĞİN AMİRAL GEMİSİDİR"
Vali Demirtaş: &quot;Müftülük, din, devlet ve millete hizmettir&quot;
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ: "MÜFTÜLÜK, DİN, DEVLET VE MİLLETE HİZMETTİR"
Bitlis'teki terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, KAYMAKAMLARLA BİR ARAYA GELDİ
Adana'daki terör saldırısı
YEREL

ADANA'DAKİ TERÖR SALDIRISI