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Büyükşehir'den itfaiyeye modern araç takviyesi



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını modern araçlarla donattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ediyor. ilçelere itfaiye müfrezeleri kurmak için planlama çalışmalarını 2016 yılında tamamlayan ve 2017 yılı içinde bu çalışmaları hayata geçirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi son olarak 4 adet itfaiye aracını daha bünyesine kattı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan araçların 3'ü, üzerinde çok maksatlı makine tertibatı bulunan yangın ve kurtarma aracı, 1'i ise orman ve sanayi yangınlarına müdahale etmek için özel olarak tasarlamış itfaiye aracı olarak tercih edildi. 2016 yılında daha öncede 3 adet öncü aracı bünyesine katan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, önümüzdeki haftalarda ayrıca 3 adet araç daha bünyesine katacak. Ocak ayı içinde teslim alınması planlanan araçların 2'si, Trabzon'un ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için 28 metre merdivenli özel yangın aracı, 1'i ise 8 tonluk su arazözü olacak şekilde tercih edildi. Böylece Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 2016 yılında toplamda 5,2 milyon TL maliyetle 10 adet araç satın almış oldu. Bünyesinde toplamda 73 araç bulunduran Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin araçlarının 25'i, 2011 yılından sonra 12 milyon maliyetle satın alındı.

İtfaiye çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon halkına en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini kaydetti. Trabzon'un ilçelerini itfaiye müfrezeleri ile donatacaklarını hatırlatan Başkan Gümrükçüoğlu, "Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun iş programını hazırlamış durumdayız. Bir yandan bu çalışmalarımıza devam ederken diğer yandan makine parkımızı güçlendiriyoruz. 2016 yılında itfaiye teşkilatımızı 10 araçla güçlendirmiş olduk. 2011 yılından buyana itfaiye teşkilatımıza 25 yeni araç kattık. Bunun Belediyemize toplam maliyeti 12 milyon TL'dir. Halkımızın can ve mal güvenliğini en iyi şekilde korumak için itfaiye teşkilatımızı en iyi şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

(BK-ÖS-Y)



15.01.2017 14:20:26 TSI

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