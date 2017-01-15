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Eğitim-Sen Bergama'da yeni yönetim



(Fotoğraflı)



Sertan Ergit

İZMİR (İHA) - Eğitim-Sen Bergama Temsilciliği 10. Olağan Kongresi'nde baş temsilci Yusuf Gunt oldu.



KESK'e bağlı Eğitim-Sen Bergama Temsilciliği 10. Olağan Kongresi, Bergama Belediye Meclis ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Tek liste halinde gerçekleştirilen kongrede oturum başkanlığını Bahattin Bayındır yaparken kongreye misafir olarak CHP Bergama İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, KESK bileşenleri, Pir Sultan Abdal Derneği temsilcileri ve Eğitim-Sen Karşıyaka 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç katıldı.



Kongrede Eğitim-Sen Karşıyaka 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, Yusuf Gunt, Sevilay Parlas, Ergin Polat ve Pınar Atalar, birer konuşma yaptı. Saat 17.00'de sona eren oy verme işleminden sonra açılan sandıkta belirlenen Eğitim-Sen Bergama Temsilciliği yeni yönetimi; Yusuf Gunt (baş temsilci), Cemal Görüş, Pınar Atalar, Gözde Özbek ve Sevilay Parlak olarak belirlendi. Eğitim-Sen Bergama Temsilciliği Baş Temsilcisi Yusuf Gunt yaptığı açıklamada "Kongremize katılım sağlayan konuklarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyoruz. Yeni yönetimimize laik, demokratik, bilimsel eğitim mücadelesinde başarılar diliyorum" dedi.

(SE-CA)



15.01.2017 14:49:27 TSI

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