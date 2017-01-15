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Hayati Koca "Masiva"yı okurlarına imzaladı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayati Koca, "Masiva" adlı kitabını okurlarına imzaladı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen TÜYAP Çukurova Kitap Fuarı'nda üçüncü kitabı "Masiva"yı imzalayan Hayati Koca'nın standında uzun kuyruklar oluştu.

Daha önce roman incelemesi ve spor tahlilleri içeren kitaplarıyla tanınan Hayati Koca, bu sefer şiir kitabıyla çıktı okuyucusunun karşısına.

"Masiva", kırk bölümden oluşan tek şiir; ama kırkıncı bölüm en başta. Kırk'tanbir'e önemli ölçülerde tasavvufi içerikler taşıyan, aşkı arayan, sorgulayan bir kitap.

Hayati Koca, imza gününde okuyucularıyla kitapları üzerine konuşurken okuyucuların sorularını da cevapladı.

(ADN-Y)



15.01.2017 15:22:10 TSI

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